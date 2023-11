Abkehr vom Kuschelkurs: DFB plant knallharte Pyro-Strafen!

Frankfurt am Main - Eine ewige Debatte geht in die nächste Runde: Vor mehr als sechs Jahren startete der DFB eine Dialog-Initiative in Sachen Pyrotechnik und verzichtet seitdem auf Kollektivstrafen, gezündelt wird in den deutschen Stadien aber weiterhin fleißig. Daher plant der Dachverband nun offenbar wieder ein drastischeres Vorgehen gegen das Abbrennen von Feuerwerkskörpern.