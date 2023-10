Kölner Rheinderby-Triumph: Baumgart lobt irre Pyro-Show

Köln-Trainer Steffen Baumgart (51) hat sich an der Seitenlinie trotz einer Erkältung nicht zurückgehalten. © Rolf Vennenbernd/dpa

Baumgart war komplett erschöpft - und das nicht nur wegen einer ordentlichen Erkältung. "Man mag es mir nicht ansehen, aber ich bin bescheiden drauf. Und zwar gesundheitlich", erklärte der angeschlagene 51-Jährige nach der Partie gegen den Kölner Erzrivalen.

"Aber ich kann ihnen sagen, dass einiges von mir abgefallen ist. Ich bin niemand, der mit seinen Gefühlen hinterm Berg hält. Und ich bin froh, dass ich nach langem mal nicht der Baum bin, sondern auch mal der Hund."

Der FC-Coach hatte nach zuvor einem Punkt aus sieben Spielen die Stimmung im Klub und in der Mannschaft hochgehalten, doch der Druck auf ihn muss riesig gewesen sein. Entsprechend wirkte Baumgart, der sich auf der Pressekonferenz hin und wieder die Nase putzen musste, zuvor aber wie gewohnt im Polo-Shirt an der Seitenlinie gestanden hatte, wie von einer riesigen Last befreit.

Auch das rote Feuerwerk, das die FC-Fans vor dem Spiel abgebrannt hatten, konnte er nach dem Sprung vom letzten Rang auf den Relegationsplatz mit einem Schmunzeln kommentieren. Obwohl es nicht nur für eine sechsminütige Verspätung des Anstoßes gesorgt hat, sondern dem FC auch eine ordentliche Geldstrafe einbringen wird.