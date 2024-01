Bei Halbfinal-Einzug im DFB-Pokal: Teams winkt diese fette Millionenprämie!

Insgesamt acht Vereine sind im Viertelfinale des DFB-Pokals noch am Start. Vor allem für die vermeintlich kleineren Klubs, zumindest was die finanziellen Möglichkeiten angeht, könnte ein Halbfinal-Einzug einen echten Entwicklungsschub bedeuten.

Der 1. FC Saarbrücken fiedelte den großen FC Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 2:1 vom Feld. © Uwe Anspach/dpa

Vor allem für Sensations-Drittligist 1. FC Saarbrücken (besiegten unter anderem Bayern München und Eintracht Frankfurt) ist die Viertelfinal-Teilnahme bereits ein gigantischer Geldsegen, der so niemals eingeplant war und der den Klub für die nächsten Jahre gut aufstellen wird.

Ziehen die Saarländer gar ins Halbfinale ein, könnte sie in den kommenden Spielzeiten wohl ziemlich sicher irgendwann um den Aufstieg in die 2. Bundesliga konkurrieren.



Für die verbliebenen Zweitligisten St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Kaiserslautern und Hertha BSC sind die Millionen-Einnahmen im Pokal ebenfalls Goldwert.

Und auch die drei verbliebenen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart würden sich über die mehr als gern gesehene Finanzspritze freuen.

Angesetzt sind die K.o.-Partien jeweils dienstags und mittwochs in dieser und in der darauffolgenden Woche. Wie hoch die Prämie für die beiden Teilnehmer am Finale am 25. Mai im Berliner Olympiastadion ausfällt, ist derweil noch nicht bekannt.