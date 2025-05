DFB-Pokalfinale live: Fan-Wahnsinn in Berlin! Zehntausende Fans fluten die Hauptstadt

Berlin - Fußball -Deutschland blickt nach Berlin . Am heutigen Samstagabend (20 Uhr) steigt im Olympiastadion das mit Spannung erwartete DFB-Pokalfinale zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart .

Alles in Kürze

Diese Wahl kommt überraschend! Der VfB Stuttgart hat sich für einen kurzfristigen Wechsel des Trikotsponsors entschieden. Der Schriftzug von Hauptsponsor Winamax entfällt.

Wie die Schwaben am heutigen Samstagmorgen bekannt gaben, werde stattdessen die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) den Brustring zieren. Wie der Klub die Entscheidung begründet und warum es dazu kam, erfahrt Ihr hier: "Viele VfB-Fans schauen in die Röhre: Trikot-Zoff am großen Finaltag"