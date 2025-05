DFB-Pokalfinale live: 0:3! Drittliga-Meister Bielefeld droht Debakel gegen Stuttgart

47. Minute: Während die Kugel auf dem Rasen allmählich wieder an Fahrt aufnimmt, brennen die Stuttgart-Fans in der Ostkurve ein Feuerwerk ab.

46. Minute: Weiter geht's! Schiedsrichter Dingert pfeift die zweite Hälfte an, der VfB geht ohne personelle Veränderungen in den kommenden Durchgang. Arminias Cheftrainer Kniat nimmt derweil einen Doppelwechsel vor: Schreck und Hagmann werden von Young sowie Lannert ersetzt.

Und wieder ist es ein Fehler der Bielefelder, der von Stuttgart eiskalt bestraft wird. Großer verliert in Höhe der Mittellinie den Ball an Stiller, der Undav schickt. Dieser bleibt aus rund sechs Metern abgezockt, schiebt gekonnt ein.

Was ist denn hier los? Nach nicht einmal einer halben Stunde geht der VfB mit 3:0 in Führung!

Stillers Befreiungsschlag fliegt in Richtung Mittellinie, wo die beiden Arminia-Kicker Schreck und Wörl die Kugel allerdings nicht verwertet bekommen. Nutznießer der missglückten Aktion aus Sicht der Blauen ist Undav, der sich das Spielgerät krallt und alleine in Richtung des gegnerischen Kasten läuft - und den mitgelaufenen Millot bedient, der nur noch einschieben muss.

12. Minute: Da ist beinahe die Führung für den vermeintlichen Außenseiter! Grodowski sprintet auf der linken Seite die Grundlinie entlang, ehe er den in die Box startenden Oppie bedient. Dieser legt den Ball ab auf Bazee. Der wiederum setzt die Kugel allerdings nur an die Querlatte. Glück für den VfB!

Vor Anpfiff: Die Stuttgarter treten im klassischen Weiß an, die Ostwestfalen aus Bielefeld sind komplett in Blau gekleidet.

VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß war vor Anpfiff der Partie am ZDF-Mikro, sprach dabei unter anderem über den heutigen Gegner:

"Die Bielefelder sind eine Mannschaft, die mit klaren Abläufen spielt. Deswegen ist es rein von der Herangehensweise nicht so schwer. Was die Bielefelder enorm stark macht, sie können diese Abläufe immer und immer wieder liefern - und spielen sehr, sehr intensiv. Aber - ich glaube - inhaltlich sind wir vorbereitet. Die große Kunst in so einem Spiel, in so einem Finale ist auch mental vorbereitet zu sein. Und das werden wir erst wirklich wissen, wenn's um 20 Uhr losgeht", erklärte er gegenüber Moderatorin Katrin Müller Hohenstein.