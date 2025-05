Finaltag der Amateure beendet: Vier Drittligisten gucken in die Röhre!

Fortsetzung des Artikels laden

18.12 Uhr: Tor in Köln, Keeper-Aus in Hessen, Rot im Saarland!

Der Kölner Höhenberg fliptt aus! Die Viktoria geht per FLugkopfball von Jonas Sticker in Führung (82.). Was für eine Moral, zweimal lagen die Kölner zurück! Rückschlag für Wehen Wiesbaden, deren Keeper Florian Stritzel bei einem Zweikampf übel erwischt wird und raus muss. Ersatztorwart Arthur Lyska kommt. Und im Saarland muss Homburgs Minos Gouras mit Rot vom Platz! Vorausgegangen war ein grobes Foul (36.). Kurz darauf verschießt FCH-Akteur Philipp Steinhart einen Elfmeter (41.). Was für ein wilder Ritt!

18 Uhr: Underdog Illertissen führt, zähes Ringen in Leipzig

In Illertissen bringt Maximilian Neuberger (28.) den Gastgeber in Führung, Drittliga-Absteiger Unterhaching guckt in die Röhre. Keine Tore gibt es auch nach 70 Minuten in Leipzig, das Spiel wird von Spannung und Zweikämpfen dominiert. Nicht unterschlagen wollen wir den späten Anstoß in Niedersachsen zwischen Rehden und Delmenhorst.

Intensive Zweikämpfe, aber keine Tore in Leipzig Probstheida. Hier wird sich nichts geschenkt! © Picture Point / Gabor Krieg

17.50 Uhr: Hemelingen und Homburg führen

In zwei der 17.30 Uhr-Partien sind schon Tore gefallen, Hemelingen und Homburg liegen vorne. Das ist im Fall der Hemelinger eine kleine Überraschung, Gegner Bremer SV spielt schließlich eine Liga höher.

17.39 Uhr: Freistoß-Traumtor in Köln - Essen dreht das Spiel!

Sidney Lopes Cabral in seinem letzten Spiel für Viktoria mit einem Gedicht eines Freistoßes, der zum 2:2 einschlägt (49.). Die Kölner sind zurück im Spiel! Fast zeitgleich dreht Essen in Duisburg das Spiel, Angreifer Ramien Safi (52.) köpft zum 2:1 ein!

Essens Ramien Safi trifft, jubelt und provoziert die Duisburger Fans. © Christoph Reichwein/dpa

17.31 Uhr: Zweite Hälfte in Leipzig, Köln und Duisburg - Anpfiff in Bayern, Bremen, Hessen und dem Saarland

Jetzt wird es ein wenig unübersichtlich, denn in diesem Moment haben die vier Partien in Bayern, Bremen, Hessen und dem Saarland begonnen, während Leipzig, Köln und Duisburg in die zweite Hälfte starten.

Wir nutzen die Pause und schauen noch einmal auf die Choreo der Lok-Fans vor dem Spiel. © Picture Point / Gabor Krieg

17.20 Uhr: Halbzeit in Leipzig, Duisburg und Köln!

Für drei Drittligisten läuft es nach 45 Minuten nicht nach Plan. Aue kann in Leipzig noch nicht seinen Liga-Vorteil ausspielen, Essen konnte beim Rivalen in Duisburg zumindest ausgleichen durch Klaus Gjasula kurz vor der Pause. Und Köln muss im heimischen Stadion Aachen die Oberhand überlassen.

Gefühlt waren wir und der MSV Duisburg schon ind er Halbzeit, als Essen durch Klaus Gjasula zum 1:1 zuschlug. © Christoph Reichwein/dpa

17.18 Uhr: Bahlingen jubelt im Elfmeterschießen, Aachen schlägt wieder zu!

Das Drama vom Punkt entscheidet Viertligist Bahlinger SC mit 5:3 für sich, Kapitän Yannick Härigner verwandelt den fünften Versuch. Damit ist das Spektakel in Freiburg beendet. Derweil hat Gianluca Gaudino die Alemannia wieder in Führung gebracht, 2:1 für die Aachener kurz vor der Pause (41.).

17.06 Uhr: Dramatik kurz vor Schluss in Freiburg - es geht ins Elfmeterschießen

Kurz vor Ablauf der 120 Minuten haben sowohl Viertligist Bahlingen als auch Sechstligist Auggen einen Riesen zum goldenen Tor. Beide Mal geht der Ball hauchzart am Tor vorbei. Doch der Ball will nicht rein, weshalb es mit Elfmeterschießen weitergeht.

16.57 Uhr: Zwei Treffer in Köln, keine Tore in Leipzig

Kuriose Bilder gibt es aus Köln-Höhenberg, wo die Gäste im Stadion von Gegner Viktoria Köln aus Aachen optisch und akustisch überlegen sind und in Führung gehen: Soufiane El-Faouzi schließt einen Konter erfolgreich ab (22.). Doch die Führung hält nicht lange - Viktoria-Goalgetter Lex-Tyger Lobinger schließt einen Konter zum 1:1 ab (27.). Aus Leipzig gibt es keine Tore zu vermelden, aber einen verletzungsbedingten Wechsel: Linksverteidiger Kilian Jakob muss bei den Gästen aus Aue früh runter, Linus Rosenlöcher ist jetzt in der Partie.

16.48 Uhr: TOR in Duisburg!

In Duisburg klingelt's! Die Gastgeber gehen im Anschluss einer Ecke durch einen von Steffen Meuer abgefälschten Schuss in Führung (18.), das Stadion rastet aus. Währenddessen beginnt in Südbaden der zweite Teil der Verlängerung. Es steht unverändert 0:0.

Duisburg dreht durch! Steffen Meuer (v.) hat den MSV in Führung gebracht. © Christoph Reichwein/dpa

16.29 Uhr: Anpfiff in Mittelrhein, Niederrhein und Sachsen!

Zeit zum Durchatmen bleibt nicht, die nächsten drei Spiele um 16.30 Uhr beginnen in diesem Moment. Insgesamt sind vier Drittligisten gefordert, unsere Blicke gehen insbesondere nach Leipzig zum Duell zwischen Lok und Erzgebirge Aue.

Die Ränge in Leipzig sind voll, die Teams zur Aufwärmung auf dem Platz. © Picture Point / Gabor Krieg

Ganz Duisburg freut sich auf das Pokalfinale gegen den ewigen Rivalen aus Essen. Das Stadion ist mit mehr als 27.000 Fans ausverkauft. © Christoph Reichwein/dpa

16.23 Uhr: Halle mit dem Lucky Punch in Unterzahl! Verlängerung in Südbaden

Plötzlich steht Halle Kopf! In der 95. Minute nutzt der HFC durch Eigengewächs Elias Lorenz eine Ecke zum erlösenden Siegtreffer in Unterzahl. Die tapfer kämpfenden Stendaler sind geschlagen, nach dem Tor ist Schluss. Parallel ertönt der Abpfiff auf fünf weiteren Plätzen, nur noch im südbadischen Freiburg wird gespielt. Es geht in die Verlängerung! Gratulieren wollen wir Sandhausen, Stahnsdorf, Rostock, Halle, Lübeck und Großaspach zum Pokalsieg.