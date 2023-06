DFB-Pokalfinale: RB Leipzig und Eintracht Frankfurt kämpfen um den Pott

Trainer Marco Rose (46, l.) will mit RB Leipzig genauso den Pokal gewinnen wie Oliver Glasner (48, r.) mit Eintracht Frankfurt.. © picture point/Sven Sonntag

Wer den Pott am Ende in die Höhe strecken darf, wird sich gleich in doppeltem Sinne in die Geschichtsbücher eintragen dürfen. Denn zum 80. Mal in der Geschichte des Pokals wird der Sieger ermittelt.

RB Leipzig ist dabei der Titelverteidiger, das Team von Trainer Marco Rose (46) setzte sich im vergangenen Jahr gegen den SC Freiburg durch.

Dieses Mal heißt der Gegner Eintracht Frankfurt. Die Hessen wollen ihren Erfolg von 2018 wiederholen.

Für die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner (48) geht es vor allem darum, sich mit einem Sieg noch direkt für die Europa League zu qualifizieren.

Nach Abschluss der Bundesliga wären die Adlerträger nur für die Conference League spielberechtigt.

Für RB spielt das Thema internationales Geschäft keine Rolle im Pokal, sie sind dank des dritten Platzes in der Bundesliga direkt für die Champions League in der kommenden Saison qualifiziert.

