DFB-Pokalfinale: Influencerin glaubt fest an Eintracht-Frankfurt-Sieg

Berlin - Auf diesen Abend haben alle Fans von Eintracht Frankfurt und RB Leipzig hingefiebert: Wenn heute um 20 Uhr das DFB-Pokalfinale in Berlin beginnt, ist auch eine bekannte Influencerin unter den Zuschauern im Olympiastadion - und die 23-Jährige glaubt fest an einen Sieg der Adler!

Influencerin Greta Engelfried (23, "Love Island" 2021) ist schon lange ein glühender Fan von Eintracht Frankfurt - beim heutigen DFB-Pokalfinale in Berlin wird sie ihre Mannschaft im Stadion anfeuern. © Montage: Screenshot/Instagram/greta_e_

Die Rede ist von der ehemaligen Reality-Darstellerin Greta Engelfried.

Die Wahl-Berlinerin, die auch lange in Bad Homburg bei Frankfurt am Main lebte, wurde als Kandidatin der Dating-Show "Love Island" zu einer Person des öffentlichen Lebens - und die gelernte Industriekauffrau ist ein glühender Fan von Eintracht Frankfurt.

Schon am gestrigen Freitagabend war sie völlig euphorisch in Erwartung des DFB-Pokalfinales am heutigen Samstag. Während Greta durch Berlin lief, sagte sie in einer Instagram-Story: "Mein Herz geht gerade so auf, wirklich, ich sehe so viele Eintracht-Leute und ich bin so happy!"

Am heutigen Samstagnachmittag veröffentlichte die 23-Jährige dann ein Instagram-Video, in dem ihre Follower ihr dabei zusehen konnten, wie sie ihre Fan-Kluft anzog, um sich später den Eintracht-Anhängern auf dem Berliner Breitscheidplatz anzuschließen.

Dabei war ihre Stimme aus dem Off zuhören: "Ich bin so nervös, Ihr könnt Euch das gar nicht vorstellen. Aber endlich ist es so weit: DFB-Pokalfinale! Und alle Eintracht-Frankfurt-Fans in Schwarz, deswegen ist das mein Outfit. Was natürlich nicht fehlen darf, ist mein Schal - und jetzt gehts los."