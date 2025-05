DFB-Pokalfinale live: VfB-Star Undav warnt vor Drittliga-Meister! "Bielefeld ist nicht umsonst im Finale"

Berlin - Fußball -Deutschland blickt nach Berlin . Am heutigen Samstagabend (20 Uhr) steigt im Olympiastadion das mit Spannung erwartete DFB-Pokalfinale zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart .

Alles in Kürze

So kam der VfB Stuttgart bis ins Finale:

Der VfB hingegen musste sich in den ersten drei Runden des Wettbewerbs gegen Klassen niedrigere Klubs behaupten. Auf der Zielgerade war die Hoeneß-Elf dann allerdings gegen zwei direkte Oberhaus-Konkurrenten gefordert - und lieferte beide Male. Wir haben uns den Endspiel-Weg beider Klubs noch einmal angeschaut, den Ihr hier nachverfolgen könnt.

In rund vier Stunden ertönt im mit rund 74.000 Zuschauern vollen Olympiastadion der Anpfiff, dann spielen Arminia Bielefeld und der VfB Stuttgart um den DFB-Pokal.

Der VfB Stuttgart ist zwar als Bundesligist im Triumph-oder-Tränen-Duell mit dem Drittliga-Meister zwar der vermeintliche Favorit, auf die leichte Schulter nehmen wollen die Schwaben das Spiel gegen den Zweitliga-Aufsteiger aber nicht. Im Gegenteil!

"Wir unterschätzen sie auf gar keinen Fall, Bielefeld ist nicht umsonst im Finale", stellte Offensivmann und DFB-Star Deniz Undav (28) auf der Pressekonferenz vor der Partie unmissverständlich klar und betonte zudem: "Man kann einmal Glück haben, vielleicht zweimal – aber nicht viermal. Wir gehen das Spiel an, als würden wir gegen Bayern oder Madrid spielen."

Die Marschroute ist jedenfalls klar: Was der deutsche Nationalspieler wolle, sei "die Hände an den Pokal bekommen, das ist mein einziges Ziel. Ich denke an nichts anderes."