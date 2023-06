FC Teutonia 05 bleibt für DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen in Hamburg

Hamburg - Dieses Jahr klappt es! Nachdem der Hamburger Pokalsieger FC Teutonia 05 sein DFB-Pokal -Heimspiel gegen RB Leipzig (0:8) im vergangenen Jahr in der Red-Bull-Arena austragen musste, darf der Regionalligist in dieser Saison in Hamburg bleiben.

Fußball-Regionalligist FC Teutonia 05 Ottensen darf seine DFB-Pokal-Begegnung gegen Bayer Leverkusen am Millerntor austragen. © IMAGO / Hanno Bode

Laut Abendblatt stehen die Verantwortlichen in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem FC St. Pauli über eine Austragung der Partie gegen Bayer Leverkusen am Millerntor. Die Begegnung soll demnach am 12. August um 15.30 Uhr stattfinden. Bereits in der kommenden Woche könnte der Karten-Vorverkauf starten.

Normalerweise trägt Teutonia seine Heimspiele auf dem Kunstrasenplatz vom SC Victoria am Lokstedter Steindamm aus. Doch genau diesen Untergrund untersagt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) im Pokal-Wettbewerb.

Im vergangenen Jahr war der Verein aus dem Hamburger Stadtteil Ottensen genau daran gescheitert. Das Volksparkstadion des HSV stand nicht zur Verfügung, St. Pauli lehnte eine entsprechende Anfrage ab, weil die Verantwortlichen das Konstrukt RB ablehnen.

Da die Partie gegen den späteren Pokalsieger als Abendspiel auserkoren war, kamen allerdings auch die Stadien in Norderstedt und Lübeck aufgrund ihres zu schwachen Flutlichtes nicht infrage.

Daher sollte die Begegnung eigentlich in Dessau (Sachsen-Anhalt) ausgetragen werden, doch eine Woche vor dem Termin wurde der dortige Rasen bei einem Anschlag ruiniert. Und so wurde nach Leipzig ausgewichen, wo der Bundesligist am Ende locker mit 8:0 gewann.