Bruno explodiert nach Elfmeterkrimi: Lok Leipzig schlägt Aue und gewinnt den Sachsenpokal

Leipzig - Regionalligist Lok Leipzig hat es am Samstag tatsächlich geschafft, den Drittligisten Erzgebirge Aue im Finale des Sachsenpokals zu schlagen! Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte drehten die Hausherren im zweiten Durchgang auf. Für ein Tor reichte es aber - auch in der Verlängerung - nicht. Im Elfmeterschießen setzte sich die Loksche aber schließlich mit 6:5 durch. Das sollte Blau-Gelb nun ordentlich Rückenwind für die Aufstiegsrelegation geben.

Alles in Kürze

Große Teile des ersten Durchgangs fanden im Mittelfeld statt. Torraumszenen waren eher Mangelware. © Picture Point / Gabor Krieg

Loks Sportdirektor Toni Wachsmuth hatte im Vorfeld von einem der attraktivsten Pokalfinals am "Finaltag der Amateure" gesprochen und schon bei der Anreise zum Bruno-Plache-Stadion sah man, was einen erwarten würde: ein mit 12.154 Zuschauern rappelvolles Rund.

Wie Lok selbst auf Facebook verkündete, war es die größte Kulisse seit 1988 (!), als man in der DDR-Oberliga auf Dynamo Dresden traf.

Die Final-Choreos waren was fürs Auge, wobei sich die 2000 Gästefans mit ihrer Hommage an den FDGB-Pokalsieg 1955 was Besonderes ausgedacht hatten. Hierzu trugen sie im Block extra weiße Motto-Shirts.

Auf der Haupttribüne tummelte sich allerhand Prominenz, so unter anderem Sachsens Innenminister Armin Schuster. Dazu gesellten sich auf Auer Seite nicht spielfähige Akteure wie Boris Tashchy oder Steffen Nkansah, bei Lok unter anderem Noel Eichinger.

Auf dem Platz herrschten dagegen die bekannten Farben vor. Der Regionalliga-Meister im klassischen Gelb-Blau, die Veilchen in lilanen Jerseys. Der Start erfolgte ohne angezogene Handbremse. Hier war kein großartiges Taktieren, kein Abtasten angesagt. Beide Mannschaften begegneten sich mit offenem Visier, gingen früh drauf und versuchten so, Ballverluste beim Gegner zu forcieren.

Daraus ergab sich ein sehr rassiges Spiel, das vorrangig zwischen den Strafräumen stattfand. Wie intensiv es zur Sache ging, spürte man auf Gästeseite bereits Mitte der ersten Halbzeit, als Kilian Jakob (24.) verletzt runtermusste. Die Seuche beim FCE, sie hielt an.