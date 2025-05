Finaltag der Amateure live: Drittligist guckt in die Röhre - Pokal-Überraschung in Bayern!

Lok-Keeper Müller ist fast dran am ball, dennoch trifft Pepic zur erneuten Aue-Führung.

Auch nach 120 Minuten gibt es keine Tore in Leipzig. Kurzes Durchschnaufen und dann geht es weiter vom Punkt!

Gelingt Lok oder Aue der Lucky Punch? Das Spiel sit weiter von Spannung geprägt, kein Team lässt hier nach, will auch nur den kleinsten Fehler machen.

Im Zehn-gegen-Zehn schlägt Homburg zwei weitere Mal zu (53./55.) und weist Sechstligist Limbach in die Schranken. 4:0 für die Profis! Immerhin darf Limbach gleich wieder auf elf Mann auffüllen.

Im letzten Spiel des Tages in Niedersachsen ist der BSV Rehden mit 1:0 in Führung gegangen.

46 Sekunden sind in der zweiten Hälfte Saarbrücken gespielt, ehe die dezimierten Homburger das zweite Tor durch David Hummel nachlegen. Kurios: Bei Limbach fehlt ein Akteur mit Zehn-Minuten-Strafe!

In Leipzig geht es nach torlosen 90 Minuten in die Verlängerung.

Für Köln-Trainer Olaf Janßen ist es der perfekte Abschied, in Duisburg kommt es zu einer heftigen Rangelei an der Seitenlinie. Die Duisburger werfen den Essern Unsportlichkeit vor. Dann ist Schluss, die Polizei betritt zur Sicherheit den Platz, die Stimmung ist explosiv.

In Köln und Duisburg ist abgepfiffen, Viktoria Köln und Rot-Weiss Essen kommen beide nach einem Rückstand zurück und können sich auf den DFB-Pokal freuen.

Auch auf den Plätzen in Illertissen, Saarbrücken und Bremen geht es in diesem Moment die Kabinen.

Kurz vor dem Pausentee sticht Wiesbaden durch Nikolas Agrafiotis nach einer Flanke zu und geht mit 1:0 in Führung (44). Das ist aber nicht der Halbzeitstand, weil Kassels Tobias Boche (45.+5) nach Ecke ausgleicht.

Der Kölner Höhenberg fliptt aus! Die Viktoria geht per FLugkopfball von Jonas Sticker in Führung (82.). Was für eine Moral, zweimal lagen die Kölner zurück!

Rückschlag für Wehen Wiesbaden, deren Keeper Florian Stritzel bei einem Zweikampf übel erwischt wird und raus muss. Ersatztorwart Arthur Lyska kommt.

Und im Saarland muss Homburgs Minos Gouras mit Rot vom Platz! Vorausgegangen war ein grobes Foul (36.). Kurz darauf verschießt FCH-Akteur Philipp Steinhart einen Elfmeter (41.). Was für ein wilder Ritt!