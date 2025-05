Finaltag der Amateure live: In Leipzig wird sich nichts geschenkt!

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über alle Spiele des Tages und die Geschichten, die der Amateurfußball schreibt.

In Illertissen bringt Maximilian Neuberger (28.) den Gastgeber in Führung, Drittliga-Absteiger Unterhaching guckt in die Röhre.

Keine Tore gibt es auch nach 70 Minuten in Leipzig, das Spiel wird von Spannung und Zweikämpfen dominiert.