Finaltag der Amateure live: Überraschung perfekt - Drittligist unterliegt Außenseiter klar!

Deutschland - Für viele Amateure ist heute der größte Tag der Vereinsgeschichte! 42 Klubs bestreiten am Nachmittag ihre Landespokal-Finals. TAG24 ist beim großen Spektakel live dabei.

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über alle Spiele des Tages und die Geschichten, die der Amateurfußball schreibt.

Keine Tore gibt es nach wie vor in Baden, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Südbaden und Württemberg.

In Mecklenburg-Vorpommern riecht es nach der frühen Entscheidung, Torjäger Sigurd Haugen (34.) besorgt das 2:0 für den haushohen Favoriten.

In den fünf anderen Partien gibt es noch keine Tore zu vermelden.

Im malerischen Waren in Mecklenburg-Vorpommern geht Drittligist Rostock durch Nils Fröling (16.) früh in Führung. Das wird jetzt schwer für Dorf-Klub SV Pastow.

Parallel ertönt der Torschrei in Lübeck - der VfB führt an der heimischen Lohmühle gegen Underdog Kaltenkirchen durch ein Tor von Bent Andresen (12.).

Es geht Schlag auf Schlag! Während in Hamburg noch ein Sieger ermittelt wird, sind soeben die sieben Spiele um 14.30 Uhr gestartet.

Auf den anderen Plätzen ist Schluss, Gratulationen gehen raus an den BFC Dynamo, den FV Engers, FK Pirmasens, den ZFC Meuselwitz und natürlich Blau-Weiß Lohne - ihr spielt im August DFB-Pokal!

In Hamburg läuft derweil das Elfmeterschießen, da in den regulären 90 Minuten zwischen Norderstedt und Paloma keine Tore fielen.

Nach sechs Minuten Nachspielzeit ist Schluss an der Bremer Brücke! Vor heimischen Publikum verliert Favorit Osnabrück klar gegen Viertligist Lohne mit 2:4. Wer hätte das für möglich gehalten?!

Im Rheinland schafft Schott Mainz den 1:2-Anschluss durch Leon Kern (86.). Geht da noch was?

Und der BFC Dynamo kann den Sekt bereitstellen, Kevin Lankford hat in Berlin zum 2:0 eingenetzt (78.)

Im Rheinland fällt das erste Tor - der FV Engers geht ein wenig überraschend in Führung im Anschluss eines Einwurfes.

Derweil liegt Oberligist Eintracht Mahlsdorf weiter zurück und muss die letzten 30 Minuten in Unterzahl bestreiten. Anton Kanther sieht wegen wiederholten Foulspiels Gelbrot.

In Thüringen ist das Spiel entschieden, Hendrik Wurr macht das 3:0 für Viertligist Meuselwitz (64.).

Blau-Weiß Lohne kommt noch einmal zurück und geht nach einer Ecke durch einen Kopfball von Nico Thoben (63.) erneut in Führung - 3:2 für den Underdog, das dritte Kopfballtor! Osnabrück droht die Blamage.

Die anderen Partien leben mehr von der Spannung, der Toralarm ertönte im zweiten Durchgang nur in Thüringen.

In Thüringen fällt so etwas wie die Vorentscheidung, Routinier René Eckardt trifft für Meuselwitz zum 2:0 (54.) und steht vor dem siebten Triumph des Landespokals.

Die ersten 45 Minuten am Tag der Amateure sind im Kasten!

Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelingt dem VfL Osnabrück noch der 2:2-Ausgleich gegen BW Lohne, der Drittligist und Favorit in Niedersachsen ist also wieder in der Spur, hat den Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt. Marcus Müller behielt nach einem Konter im Duell mit Lohne-Keeper Dedovic die Nerven und versenkte eiskalt (45.+4).