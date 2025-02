Halbfinale! Drittligist wirft Werder Bremen aus dem DFB-Pokal

Nach einem Antritt fasste er sich an die hintere Seite des rechten Oberschenkels, musste von Justin Njinmah ersetzt werden.

Vor der Pause hatte Marius Wörl (35.) die Hausherren mit einem sehenswerten Distanztreffer in Führung gebracht, ehe Bremens Julian Malatini (41.) die Kugel nur wenig später per Bogenlampe ins eigene Tor beförderte.

Im Viertelfinal-Duell mit Werder Bremen setzte sich der Favoritenschreck aus Ostwestfalen am heutigen Dienstagabend völlig überraschend mit 2:1 (2:0) durch, führte nach den ersten gespielten 45 Minuten sogar mit zwei Toren.

In den Runden zuvor hatten die Bielefelder unter anderem die Erstligisten 1. FC Union Berlin (2:0) und SC Freiburg (3:1) aus dem Wettbewerb geworfen. Nun also auch das Cup-Aus für die zuletzt kriselnden Grün-Weißen.

Gegen wen es im Halbfinale geht, wird bei der Ziehung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am kommenden Sonntagabend (18.45 Uhr) ausgelost. Neben Bielefeld sind Double-Sieger Bayer 04 Leverkusen und Vizemeister VfB Stuttgart bereits qualifiziert. RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg kämpfen am Mittwochabend (20.45) um das letzte verbliebende Ticket.