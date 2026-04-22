Pokal-Fluch gebrochen! FC Bayern erstmals seit sechs Jahren im Finale

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Der FC Bayern München ist zum ersten Mal seit der Saison 2019/20 wieder ins DFB-Pokal-Finale eingezogen. Die Bayern besiegten Bayer 04 Leverkusen mit 2:0 (1:0).

Von Florian Fischer

Leverkusen - Der FC Bayern München ist zum ersten Mal seit der Saison 2019/20 wieder ins DFB-Pokal-Finale in Berlin eingezogen. Der Deutsche Meister besiegte Bayer 04 Leverkusen in der ausverkaufen BayArena mit 2:0 (1:0).

Torjäger Harry Kane hat den FC Bayern mit seinem Treffer zum 1:0 ins DFB-Pokal-Finale geführt.
Torjäger Harry Kane hat den FC Bayern mit seinem Treffer zum 1:0 ins DFB-Pokal-Finale geführt.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Torjäger Harry Kane brachte die Münchener in der 22. Spielminute in Führung. Nach einem schnellen Einwurf verlängerte Michael Olise sehenswert mit der Hacke auf Jamal Musiala, der den Ball in die Mitte brachte, wo Luis Diaz durchließ und der englische Nationalmannschaftskapitän zur Führung einschoss.

Und die Bayern hätten sogar noch höher führen können, doch Dayot Upamecano (5.), Luis Diaz (16.) und Harry Kane (40.) verpassten es, das Ergebnis schon vor der Pause in die Höhe zu schrauben.

So ging es mit dem 1:0 und einem Torschussverhältnis von 10:0 aus Sicht des Rekordpokalsiegers in die Kabinen.

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Abgesehen von einer kurzen Drangphase, in der Nathan Tella Ex-Nationaltorwart Manuel Neuer zu einer Glanzparade zwingen musste (52.), bestimmten die Münchener auch den zweiten Durchgang.

Torhüter Mark Flekken bewahrte Bayer 04 Leverkusen mehrmals vor einer höheren Niederlage.
Torhüter Mark Flekken bewahrte Bayer 04 Leverkusen mehrmals vor einer höheren Niederlage.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Leverkusen wehrt zahlreiche Chancen ab, kann 2:0 aber nicht verhindern

Erstmals seit sechs Jahren zieht der Rekordpokalsieger ins Finale ein.
Erstmals seit sechs Jahren zieht der Rekordpokalsieger ins Finale ein.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Doch zunächst verhinderte Robert Andrich vor dem einschussbereiten Luis Diaz (49.) das 0:2 und dann verpassten Josip Stanisic (56.), Kane (62.) und Diaz (74., 90+1.) die Vorentscheidung.

In der Nachspielzeit machte es der Kolumbianer dann besser und besorgte nach Vorarbeit des eingewechselten Leon Goretzka die endgültige Entscheidung (90.+3.)

Somit steht der FC Bayern das erste Mal seit sechs Jahren wieder im DFB-Pokal-Finale. Die Werkself hingegen hat auch die letzte Chance auf einen Titel verspielt.

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Auf wen die Münchener am  23 Mai treffen, entscheidet sich am Donnerstagabend zwischen dem Titelverteidiger VfB Stuttgart und dem SC Freiburg (20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky).

Statistik zum Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München

Bayer 04 Leverkusen - Bayern München 0:2 (0:1)

Bayer 04 Leverkusen: Flekken - Quansah, Andrich (84. Tilman), Tapsoba - Vazquez (39. Poku), Aleix Garcia, Palacios, Grimaldo, Maza, Tella (77. Culbreath) - Schick

Bayern München: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer (74. Davies) - Kimmich, Pavlovic (74. Goretzka), Olise, Musiala (84. Kim), Luis Diaz - Kane

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Zuschauer: 30.210 (ausverkauft)

Tore: 0:1 Kane (22.), 0:2 Diaz (90.+3.)

Gelbe Karten: Tapsoba, Grimaldo - Pavlovic

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

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