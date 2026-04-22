Pokal-Fluch gebrochen! FC Bayern erstmals seit sechs Jahren im Finale

Leverkusen - Der FC Bayern München ist zum ersten Mal seit der Saison 2019/20 wieder ins DFB-Pokal -Finale in Berlin eingezogen. Der Deutsche Meister besiegte Bayer 04 Leverkusen in der ausverkaufen BayArena mit 2:0 (1:0).

Torjäger Harry Kane hat den FC Bayern mit seinem Treffer zum 1:0 ins DFB-Pokal-Finale geführt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Torjäger Harry Kane brachte die Münchener in der 22. Spielminute in Führung. Nach einem schnellen Einwurf verlängerte Michael Olise sehenswert mit der Hacke auf Jamal Musiala, der den Ball in die Mitte brachte, wo Luis Diaz durchließ und der englische Nationalmannschaftskapitän zur Führung einschoss.

Und die Bayern hätten sogar noch höher führen können, doch Dayot Upamecano (5.), Luis Diaz (16.) und Harry Kane (40.) verpassten es, das Ergebnis schon vor der Pause in die Höhe zu schrauben.

So ging es mit dem 1:0 und einem Torschussverhältnis von 10:0 aus Sicht des Rekordpokalsiegers in die Kabinen.

Abgesehen von einer kurzen Drangphase, in der Nathan Tella Ex-Nationaltorwart Manuel Neuer zu einer Glanzparade zwingen musste (52.), bestimmten die Münchener auch den zweiten Durchgang.