Pokal-Fluch gebrochen! FC Bayern erstmals seit sechs Jahren im Finale
Leverkusen - Der FC Bayern München ist zum ersten Mal seit der Saison 2019/20 wieder ins DFB-Pokal-Finale in Berlin eingezogen. Der Deutsche Meister besiegte Bayer 04 Leverkusen in der ausverkaufen BayArena mit 2:0 (1:0).
Torjäger Harry Kane brachte die Münchener in der 22. Spielminute in Führung. Nach einem schnellen Einwurf verlängerte Michael Olise sehenswert mit der Hacke auf Jamal Musiala, der den Ball in die Mitte brachte, wo Luis Diaz durchließ und der englische Nationalmannschaftskapitän zur Führung einschoss.
Und die Bayern hätten sogar noch höher führen können, doch Dayot Upamecano (5.), Luis Diaz (16.) und Harry Kane (40.) verpassten es, das Ergebnis schon vor der Pause in die Höhe zu schrauben.
So ging es mit dem 1:0 und einem Torschussverhältnis von 10:0 aus Sicht des Rekordpokalsiegers in die Kabinen.
Abgesehen von einer kurzen Drangphase, in der Nathan Tella Ex-Nationaltorwart Manuel Neuer zu einer Glanzparade zwingen musste (52.), bestimmten die Münchener auch den zweiten Durchgang.
Leverkusen wehrt zahlreiche Chancen ab, kann 2:0 aber nicht verhindern
Doch zunächst verhinderte Robert Andrich vor dem einschussbereiten Luis Diaz (49.) das 0:2 und dann verpassten Josip Stanisic (56.), Kane (62.) und Diaz (74., 90+1.) die Vorentscheidung.
In der Nachspielzeit machte es der Kolumbianer dann besser und besorgte nach Vorarbeit des eingewechselten Leon Goretzka die endgültige Entscheidung (90.+3.)
Somit steht der FC Bayern das erste Mal seit sechs Jahren wieder im DFB-Pokal-Finale. Die Werkself hingegen hat auch die letzte Chance auf einen Titel verspielt.
Auf wen die Münchener am 23 Mai treffen, entscheidet sich am Donnerstagabend zwischen dem Titelverteidiger VfB Stuttgart und dem SC Freiburg (20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky).
Statistik zum Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München
Bayer 04 Leverkusen - Bayern München 0:2 (0:1)
Bayer 04 Leverkusen: Flekken - Quansah, Andrich (84. Tilman), Tapsoba - Vazquez (39. Poku), Aleix Garcia, Palacios, Grimaldo, Maza, Tella (77. Culbreath) - Schick
Bayern München: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer (74. Davies) - Kimmich, Pavlovic (74. Goretzka), Olise, Musiala (84. Kim), Luis Diaz - Kane
Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)
Zuschauer: 30.210 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Kane (22.), 0:2 Diaz (90.+3.)
Gelbe Karten: Tapsoba, Grimaldo - Pavlovic
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa