06.06.2026 19:00 Erste DFB-Pokal-Runde ausgelost! BVB muss nach Hamburg, Bayern-Los für Osnabrück

Am heutigen Samstag ist die erste DFB-Pokal-Runde der kommenden Saison 2026/27 ausgelost worden.

Von Ivan Simovic

Dortmund - Wenige Tage vor dem WM-Start ist die erste DFB-Pokal-Runde der neuen Saison 2026/27 ausgelost worden. Die ganz großen Kracher-Duelle fischte Losfee Deniz Aytekin am Samstagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, bis auf das Südwestderby zwischen Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern, allerdings nicht heraus. Für den VfL Osnabrück hielt der Ex-Schiedsrichter dagegen das wohl härteste Los bereit. Der Zweitliga-Aufsteiger trifft nämlich auf den großen FC Bayern München. Vizemeister Borussia Dortmund bekam derweil den Eimsbütteler Ballspiel-Club aus der Oberliga Hamburg zugelost.

TAG24 berichtete im Liveticker von der Ziehung.

18.47 Uhr: Alle ausgelosten Erstrunden-Spiele im Gesamtüberblick

Würzburger Kickers - 1. FC Köln VSG Altglienicke - VfL Wolfsburg 1. FC Phönix Lübeck - SC Paderborn SV Westfalia Rhynern - Dynamo Dresden Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern 1860 München - Holstein Kiel Bahlinger SC - 1. FC Magdeburg Carl Zeiss Jena - SV Darmstadt 98 Hansa Rostock - VfB Stuttgart SC Verl - Hamburger SV Lüneburger SK Hansa - SV Werder Bremen

VfL Osnabrück - FC Bayern München

MSV Duisburg - SV Elversberg

Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg 1. FC Saarbrücken - Hertha BSC Preußen Münster - Karlsruher SC SV Hemelingen - Hannover 96 SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum VfB Krieschow - 1. FSV Mainz 05 FC Energie Cottbus - FC Augsburg Hallescher FC - FC Schalke 04 SV Wehen Wiesbaden - Bayer 04 Leverkusen SSV Jeddeloh 2 - 1. FC Heidenheim SG Sonnenhof Großaspach - Arminia Bielefeld Rot-Weiss Essen - FC St. Pauli Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg TSV Schott Mainz - Borussia Mönchengladbach Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club - Borussia Dortmund Eintracht Trier - RB Leipzig Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin Erzgebirge Aue - TSG Hoffenheim SC St. Tönis - Eintracht Frankfurt

18.16 Uhr: Start der Auslosung

Auf geht's!

Jetzt startet Aytekin mit der Ziehung.

18.15 Uhr: Langsam, aber sicher geht es auf die Auslosung zu. Vorher erklären Völz & Co. zwar erst noch einmal die Regeln, wirklich kompliziert ist das Ganze allerdings nicht: Es gibt lediglich zwei Töpfe mit jeweils 32 Teams.

18.10 Uhr: Geldsegen für die "Underdogs"

Dabei sein lohnt sich! Schon allein für die Teilnahme am DFB-Pokal dürfen sich die Amateurvereine über ein Preisgeld von "round about 200.000 Euro" freuen, wie DFB-Vizepräsident Frymuth gegenüber Moderator Völz verriet.

18.07 Uhr: Jetzt betreten Ziehungsleiter Frymuth und Losfee Aytekin die Bühne.

18.05 Uhr: Unter großem Applaus heißt Moderator Völz alle Zuschauer zur Auslosung willkommen.

18.03 Uhr: Bevor es so richtig losgeht, gibt es zunächst einen kurzen Blick auf alle Amateurvereine, die in dieser neuen Pokalsaison dabei sind.

18.01 Uhr: Vorhang auf! Die Liveübertragung hat soeben begonnen.

17.58 Uhr: Na, kribbelt es schon? Gleich ist es so weit und Aytekin lost die 32 Erstrunden-Spiele der neuen Pokalsaison aus.

17.45 Uhr: DFB-Pokal-Auslosung beginnt in Kürze

Das Warten hat schon bald ein Ende. In einer Viertelstunde geht's los mit der ARD-Liveübertragung aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, dann werden alle 32 Erstrunden-Paarungen der kommenden DFB-Pokal-Saison 2026/27 ermittelt. Die Spannung steigt.

17.30 Uhr: Ex-DFB-Schiri Deniz Aytekin zieht heute die Kugeln

Deniz Aytekin (48) ist heute als Losfee im Einsatz. An der Seite von Moderator Malte Völz angelt sich der frühere Spitzen-Schiedsrichter die 64 Teams aus den beiden Töpfen, begleitet von Ziehungsleiter und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth (69).

Versucht sich heute als Pokal-"Angler", fischt Kugeln: Deniz Aytekin (48). © Daniel Löb/dpa

17.07 Uhr: Derby-Alarm! Diese Kracher-Duelle sind möglich

In etwas mehr als einer Stunde beginnt die Ziehung der Erstrunden-Paarungen - und die verspricht reichlich Knaller-Potenzial. Jede Menge Derbys könnten nämlich möglich sein. Denkbar wäre zum Beispiel das Münchener Stadt-Duell zwischen 1860 und dem FC Bayern oder der Niedersachsen-Kracher zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96. Begegnungen mit dem größten Brisanz-Faktor: SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg (Frankenderby) 1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf (Rheinderby) Hallescher FC - 1. FC Magdeburg (Sachsen-Anhalt-Derby) Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden (Sachsenderby) Eintracht Braunschweig - Hannover 96 (Niedersachsenderby) 1860 München - FC Bayern München (Stadtderby) Waldhof Mannheim - Karlsruher SC (Baden-Derby)

Bei Derbys geht es traditionell heiß her wie hier beim Spiel der Fürther in Nürnberg im September 2023. (Archivfoto) © Daniel Löb/dpa

16.45 Uhr: So läuft die Ziehung ab

Die heutige Ziehung gleicht keinem Hexenwerk, ist wirklich kinderleicht zu verstehen. Aus zwei Lostöpfen wird gezogen. In dem einen befinden sich alle Oberhaus-Klubs der vorigen Spielzeit sowie die 14 bestplatzierten Teams der 2. Bundesliga. Der zweite Topf enthält die noch übrig gebliebenen Zweitligisten, die vier besten Mannschaften der 3. Liga sowie alle Landespokalsieger und Amateurvereine. Diese werden im Übrigen zuerst gezogen, sichern sich damit automatisch das Heimrecht. Mehr gibt es nicht zu beachten.

16.20 Uhr: Wann findet die erste Runde statt?

Die Auslosung steht bevor, doch bis die Spiele dann anstehen, müssen die Fans sich noch ein ganzes Weilchen gedulden. Die erste Pokalrunde ist nämlich erst für den Zeitraum vom 21. August bis zum 24. August angesetzt. Bayern- und BVB-Anhänger müssen allerdings noch länger warten. Am 22. August um 20.30 Uhr stehen die Münchener als Meister und Pokalsieger im Supercup dem Vizemeister Borussia Dortmund gegenüber. Die Erstrunden-Begegnungen der beiden Teams finden deshalb erst am 1. und 2. September statt.

Ab 18 Uhr werden in Dortmund die Kugeln gezogen. © IMAGO / MaBoSport

16 Uhr: DFB-Pokal-Auslosung live im Free-TV

Doppelte Fußball-Portion am Samstag! Neben dem Deutschland-Testspiel (20.30 Uhr, RTL) gegen die USA steht die DFB-Pokal-Auslosung live im Free-TV auf dem Programm. Die ARD überträgt die Ziehung ab 18 Uhr aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, bietet parallel dazu einen Livestream auf "sportschau.de" an. Ihr könnt aber auch hier bleiben und verpasst so ebenfalls nichts Wichtiges.

Hier findet die heutige DFB-Pokal-Auslosung statt. (Archivfoto) © Bernd Thissen/dpa

15.40 Uhr: Diese 64 Teams sind qualifiziert

Ab 18 Uhr werden die 32 Begegnungen so ausgelost, dass jeweils eine Profi-Mannschaft einem "Amateurteam" zugeteilt wird. Profi-Topf FC Bayern München Borussia Dortmund RB Leipzig VfB Stuttgart TSG Hoffenheim Bayer 04 Leverkusen SC Freiburg Eintracht Frankfurt FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 1. FC Union Berlin Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 1. FC Köln SV Werder Bremen FC Schalke 04 SV Elversberg SC Paderborn VfL Wolfsburg 1. FC Heidenheim FC St. Pauli Hannover 96 SV Darmstadt 98 1. FC Kaiserslautern Hertha BSC 1. FC Nürnberg VfL Bochum Karlsruher SC Dynamo Dresden Holstein Kiel Arminia Bielefeld 1. FC Magdeburg Amateur-Topf Eintracht Braunschweig SpVgg Greuther Fürth Fortuna Düsseldorf Preußen Münster VfL Osnabrück FC Energie Cottbus Rot-Weiss Essen MSV Duisburg Waldhof Mannheim Würzburger Kickers 1860 München VSG Altglienicke VfB Krieschow SV Hemelingen Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club SV Wehen Wiesbaden Hansa Rostock Viktoria Köln SC St. Tönis Lüneburger SK Hansa SSV Jeddeloh 2 Eintracht Trier 1. FC Saarbrücken Erzgebirge Aue Hallescher FC 1. FC Phönix Lübeck Bahlinger SC TSV Schott Mainz Carl Zeiss Jena SC Verl SG Sonnenhof Großaspach SV Westfalia Rhynern

Das Objekt der Begierde. 64 Mannschaften gehen ins Rennen um den DFB-Pokal. © Soeren Stache/dpa

6. Juni, 15.30 Uhr: DFB-Pokal-Auslosung im Liveticker