23.05.2026 22:11 Double! Kane schießt den FC Bayern gegen Stuttgart im Alleingang zum Pokalsieg

Der FC Bayern München trifft im DFB-Pokalfinale am Samstagabend auf den VfB Stuttgart. TAG24 berichtet von der Partie im Berliner Olympiastadion im Liveticker.

Von Benedikt Zinsmeister

Berlin - Der FC Bayern hat den Kampf um den DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart am Samstagabend im Berliner Olympiastadion gewonnen. Harry Kane traf gleich dreimal für die Münchner, die sich über das Double in dieser Saison freuen dürfen.

Die Schwaben machten dem Rekordmeister im ersten Durchgang durch giftiges Pressing das Leben schwer und hatten auch die klareren Chancen. Allerdings nutzten sie diese nicht. Nach dem Wiederanpfiff brachte Harry Kane die Bayern dann aus dem Nichts in Führung. Im Anschluss war bei den Stuttgartern die Luft raus und der FC Bayern bestimmte die Partie. Kane brachte mit seinem zweiten Treffer die Vorentscheidung (88.) und krönte seinen Gala-Abend mit einem verwandelten Handelfmeter in der Nachspielzeit. Endstand: FC Bayern München - VfB Stuttgart 3:0 Torschütze: Harry Kane (55. Minute/88./90.+2) In unserem TAG24-Ticker könnt Ihr alle Highlights zum DFB-Pokalfinale noch einmal nachlesen.

90. Minute +7: Das Spiel ist aus. Bayern ist Pokalsieger 2026!

Harry Kane verwandelt Handelfmeter für die Bayern

90. Minute+2: Kane tritt an und verwandelt sicher!

90. Minute+1: Jetzt wird's bitter für Stuttgart. Stiller spiel den Ball im Sechzehner mit der Hand. Der Schiedsrichter zeigt sofort auf den Punkt.

90. Minute: Sieben Minuten gibt's obendrauf.

89. Minute: Vom VfB kommt nicht mehr viel. Offenbar haben sich beide Teams bereits auf einen Sieger geeinigt.

86. Minute: Die Bayern lassen den Ball nun durch die eigenen Reihen laufen und nehmen Zeit von der Uhr.

2:0 für den FC Bayern: Harry Kane macht alles klar

Harry Kane zeigte mal wieder seinen Tor-Riecher. © Michael Kappeler/dpa

80. Minute: Wieder Kane! Der FC Bayern geht mit 2:0 in Führung. Der Goalgetter trifft zunächst nur die Latte, doch der Ball springt wieder ins Feld und landet am Ende bei Kane am Elfmeterpunkt. Der Stürmer dreht sich einmal um die eigene Achse und trifft dann eiskalt.

78. Minute: Auch Stuttgart wechselt: El Khannouss kommt für Führich.

77. Minute: Wechsel bei den Bayern: Lennart Karl kommt für Jamal Musiala.

74. Minute: Die Münchner geben weiter den Takt an. Vom VfB kommt aktuell nicht mehr viel.

69. Minute: Der Deutsche Rekordmeister ist nun die spielbestimmende Mannschaft. Nach einer längeren Ballbesitzphase der Münchner zieht Musiala am Strafraumrand ab, verpasst das Ziel aber knapp.

62. Minute: Laimer vergibt die Riesenchance auf das 2:0! Nübel lässt einen Abschluss von Diaz frontal nach vorne abklatschen. Dort steht Laimer, der jedoch aus kurzer Distanz das leere Tor verfehlt.

61. Minute: Es geht weiter.

57. Minute: Aktuell ist das Spiel unterbrochen, weil die Sicht aufgrund der Pyro-Show stark eingeschränkt ist.

Harry Kane bringt den FC Bayern München in Führung

55. Minute: Bayern trifft aus dem Nichts zur Führung! Olise flankt den Ball von rechts in den Strafraum, wo Kane völlig frei am zweiten Pfosten per Kopfball trifft.

50. Minute: In beiden Fan-Blocks wird nun Pyrotechnik gezündet.

48. Minute: Die Bayern dringen in den Strafraum ein, wo Kane erneut wegen eines minimalen Kontakts zu Boden geht. Der Schiedsrichter winkt ab und lässt laufen.

46. Minute: Musiala steigt gegen Führich zu hart ein und wird vom Unparteiischen mündlich ermahnt.

46. Minute: Weiter geht's mit der zweiten Halbzeit!

Halbzeit im DFB-Pokalfinale: FC Bayern mit schwacher erster Hälfte

Halbzeit: Mit 0:0 gehen die Mannschaften in die Kabinen. Stuttgart war in der ersten Hälfte über weite Teile die spielbestimmende Mannschaft und machte den Bayern mit giftigem Pressing das Leben schwer. Ob die Schwaben die Münchner Offensive auch im zweiten Durchgang zähmen können?

Harry Kane (M.) half im ersten Durchgang immer wieder hinten aus. © Tom Weller/dpa

45. Minute+1: Der Halbzeitpfiff ertönt.

42. Minute: Ein Kimmich-Freistoß aus dem Halbfeld landet im Strafraum bei Kane, der nach Kontakt mit Hendriks zu Boden geht. Der Schiedsrichter hat jedoch gute Sicht und entscheidet sofort auf Weiterspielen.

36. Minute: Erste Chance für die Bayern: Stanisic hat viel Platz und versucht es aus der Distanz. Nübel kann den starken Schuss aber abwehren.

35. Minute: Urbig klärt einen unangenehmen VfB-Eckball mit der Faust.

32. Minute: Musiala dringt in den Strafraum ein und findet Harry Kane. Sofort werfen sich mehrere Stuttgarter in die Schussbahn und wehren den Versuch des Engländers ab.

29. Minute: Stuttgart spielt sich am Münchner Strafraum fest. Am Ende schnappt sich Luis Diaz den Ball von Leweling.

27. Minute: Der FC Bayern tut sich weiter unglaublich schwer gegen das giftige Pressing der Schwaben.

25. Minute: Kane taucht bei den Bayern immer wieder in der Verteidigung auf.

20. Minute: Eine misslungene Kopfball-Rückgabe von Chabot bringt die VfB-Abwehr erstmals etwas in Bedrängnis. Am Ende landet die Kugel aber im Aus.

17. Minute: Mittelstädt hämmert aus der zweiten Reihe drauf. Urbig kann den Ball aber aus der Ecke kratzen und zur Ecke klären.

16. Minute: Der VfB hat das Spiel unter Kontrolle. Die Bayern haben noch nicht wirklich ins Spiel gefunden.

12. Minute: Ein Steilpass von Upamecano soll Harry Kane finden, doch Alexander Nübel ist zuerst zur Stelle.

Ramon Hendriks (l.) und Michael Olise im Kopfballduell. © Tom Weller/dpa

9. Minute: Die erste Chance der Partie: Mittelstädt trifft nach Vorbereitung durch Undav aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz.

7. Minute: Nach einem Tah-Fehlpass läuft Stuttgart an. Am Ende kann Tah selbst die Situation aber entschärfen.

6. Minute: Die Münchner lassen den Ball zwar durch die eigenen Reihen laufen, kommen aber nicht gefährlich in die gegenerische Hälfte.

3. Minute: Stuttgart stört die Bayern früh, um keinen Spielfluss zuzulassen.

2. Minute: Undav kommt zum Kopfball, aber Urbig kann die Kugel festhalten.

1. Minute: Stuttgart bekommt eine Ecke.

1. Minute: Der Ball rollt im Berliner Olympiastadion!

Vor dem Anpfiff: Die deutsche Nationalhymne ertönt. Gleich geht es los!

Vor dem Anpfiff: Die Mannschaften betreten den Rasen!

Vor dem Anpfiff: Bastian Schweinsteiger tippte vor der Partie auf ein 3:1 für seinen Ex-Verein FC Bayern.

Vor dem Anpfiff: "Wir wollen das Spiel einfach gewinnen. Wir kennen die Schwächen und Stärken von Stuttgart", sagte Bayern-Coach Kompany zur heutigen Taktik.

Vor dem Anpfiff: "Er bringt unfassbare, magische Momente mit sich", sagte Eberl über Michael Olise. Dass der Franzose bei den Bayern zu einem der weltbesten Spieler werden würde, habe aber auch er nicht vorhergesehen.

Vor dem Anpfiff: FCB-Sportvorstand Max Eberl sagte vor der Partie am ARD-Mikrofon, dass die WM für Manuel Neuer laut einer MRT-Untersuchung nicht in Gefahr sei. Nur heute Abend müsse der Keeper geschont werden.

Aufstellung VfB Stuttgart

VfB-Kapitän Atakan Karazor sitzt etwas überraschend zunächst auf der Bank. Er wird von Chema Andrés ersetzt.

Startelf des FC Bayern München

Kompany kann in Berlin auf seine aktuell beste Startelf zurückgreifen. Lediglich Neuer muss durch Urbig ersetzt werden. Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic bilden die Doppelsechs hinter Michael Olise, Jamal Musiala und Luis Díaz.

19.01 Uhr: Saison-Bilanz spricht klar für den FC Bayern

In dieser Saison trafen die Münchner und die Schwaben dreimal aufeinander. Alle drei Partien entschied der FC Bayern für sich – mit einem Torverhältnis von 11:3. "Wir schauen uns alle Spiele an und analysieren alle Spiele - egal, wie weit sie zurückliegen", sagte VfB-Trainer Hoeneß. "Wir wollen dieses Mal konsequenter sein über einen längeren Zeitraum." Kompany meinte: "Wenn man fünfmal gegen Stuttgart spielt, fünfmal gegen denselben Trainer, dann kennst du den Gegner natürlich genau."

18.46 Uhr: Der DFB-Pokal ist auch finanziell attraktiv

Der DFB-Pokal lässt auch die Kassen der Vereine klingeln. Auf dem Weg ins Finale haben der FC Bayern und der VfB Stuttgart jeweils bereits etwa 6,6 Millionen Euro verdient. Der Gewinner des heutigen Abends erhält weitere 4,32 Millionen Euro, der Verlierer immerhin 2,88 Millionen.

18.33 Uhr Das sagen die Trainer vor dem Pokal-Fight