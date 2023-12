Traumduell im DFB-Pokal-Viertelfinale: Gegen diesen Gegner muss Topfavorit Leverkusen ran!

Deutschland - Wer gewinnt den DFB-Pokal der Saison 2023/24? Die Zeichen verdichten sich, dass es in dieser Spielzeit eine echte Sensation geben könnte, schließlich sind nur noch drei Bundesligisten im Wettbewerb. Und schon im Viertelfinale wird der nächste Topfavorit rausfliegen: Bayer Leverkusen muss gegen den VfB Stuttgart ran!

Wer darf seinen Namen in dieser Saison auf den DFB-Pokal gravieren lassen? © Tom Weller/dpa

Es ist das absolute Traumduell: Im Viertelfinale des DFB-Pokals trifft Bayer Leverkusen auf den VfB Stuttgart. Die beiden aktuell Führenden der Bundesliga eliminieren sich also in der Runde der letzten Acht gegenseitig.

Auch für Pokalschreck Saarbrücken, die in den letzten beiden Runden sowohl den FC Bayern als auch Eintracht Frankfurt aus dem Wettbewerb warf, gab es ein Traumlos. Es geht sogleich den nächsten Bundesligisten: Borussia Mönchengladbach muss im Saarland ran.

Doch damit war es das auch schon mit den Erstligisten im Pokal!

Stattdessen gibt es zwei Zweitliga-Duelle: Hertha BSC Berlin empfängt den 1. FC Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf muss beim FC St. Pauli antreten.

Zum ersten Mal in der Geschichte wird das Viertelfinale des Pokal-Wettbewerbs allerdings nicht innerhalb einer Woche ausgetragen, sondern auf zwei Wochen gestreckt: Die ersten beiden Partien finden am 30. und 31. Januar 2024 statt, die letzten beiden am 6. und 7. Februar 2024.

Die Halbfinals finden dann am 2. und 3. April 2024 statt, das Finale steigt am 25. Mai 2024 in Berlin.

Übrigens gab es noch nie ein Pokalfinale ohne Beteiligung eines Bundesligisten - kommt es in dieser Saison voller Überraschungen erstmals dazu? Zwei Zweitligisten stehen auf jeden Fall schon sicher im Halbfinale, aber nur ein Bundesligist. Die Chancen stehen so gut wie nie!