DFB-Schiris in der Krise: Jetzt fällt der nächste Top-Mann aus

So wie Aytekin plagen auch Schröder Probleme an der Achillessehne, die bei dem FIFA-Schiri nun aber sogar eine Operation nötig machen.

Der gebürtige Hannoveraner fällt nach der OP lange aus. Im Oktober kann er sich aber auch freuen, er wird zum zweiten Mal Vater einer Tochter. © Marcus Brandt/dpa

Die Genesung wird mindestens ein halbes Jahr in Anspruch nehmen. Allein für einen Zeitraum von acht Wochen direkt nach dem Eingriff muss er einen orthopädischen Schuh tragen.

Schröder ist ein absoluter Top-Schiri des DFB, der auch international Spiele pfeift. In diesem Sommer war er bereits zweimal bei der Champions-League-Qualifikation sowie einmal in der Qualifikation zur Conference League im Einsatz.

Seit 2013 gehört er dem DFB-Schiedsrichter-Team an. Sein Debüt in den ersten drei Profiligen gab er am 17. August 2013 beim Spiel von Jahn Regensburg gegen den Chemnitzer FC in der 3. Liga.

Im August 2015 durfte er das erste Mal in der 2. Bundesliga ran, verteilt dabei beim Spiel Paderborn gegen Sandhausen (0:6) gleich einen Platzverweis.

Am 26. September 2018 debütierte er in der Bundesliga, pfiff die Begegnung von RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart (2:0).

Seit Oktober 2023 ist Schröder auch international unterwegs. Nun wird er erst einmal ausgebremst. Doch alles Negative hat auch seine guten Seiten. Er und seine Frau Sina erwarten im Oktober das zweite Mädchen. So hat der Mann, der beim DFB in der Medienabteilung angestellt ist, mehr Zeit für die Familie.

Auch wenn er betont, dass er nicht "zwei Monate auf der Couch sitzen" möchte und deshalb als Video-Schiedsrichter zum Einsatz kommt.