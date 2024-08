Fans starten Petition gegen VAR! "Fußball am Ende der Verlierer"

Schiedsrichter Robert Schröder (34, r.) brachte die VAR-Debatte beim Auftaktspiel der Bundesliga gleich wieder ins Rollen. © INA FASSBENDER / AFP

"Der VAR schadet dem Fußball mehr, als er ihm nützlich ist", heißt es in dem am Samstag gestarteten Gesuch des FPMG Supporters Club, der mit 7000 Mitgliedern zu den größten Fanvertretungen in Deutschland gehört, auf change.org.

In wenigen Stunden haben schon mehr als 2400 Personen unterzeichnet, die Zahl steigt im Moment fast minütlich an. Die Kritik orientiert sich dabei an den mittlerweile regelmäßig beschworenen Punkten.

Die an sich gute Idee, die vor sieben Jahren zur Saison 2017/18 im deutschen Oberhaus in die Tat umgesetzt wurde, scheitert in der Praxis vor allem in drei Bereichen.

Zum einen nehme das Hilfsmittel dem Fußball seine Emotionen und damit auch die Attraktivität, da nach Toren nicht mehr hemmungslos gejubelt werden könne.

Darüber hinaus würde die Technik zwar funktionieren, aber die Entscheidungen seien weder einheitlich noch transparent, das Geschehen im Kölner Keller wirke willkürlich.

Zu guter Letzt habe der Fanclub den Eindruck, dass die Schiedsrichter vom Damoklesschwert des VAR eher verunsichert werden und sich das System daher negativ auf die Qualität der Leistungen auswirke.