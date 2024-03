DFB schließt weitere umstrittene Partnerschaft ab - erneut hagelt es Kritik

Frankfurt am Main - Es ging im Wirbel um die Ablösung von adidas als Ausstatter durch Nike völlig unter: Am Donnerstag präsentierte der DFB noch einen weiteren neuen Partner. Ab sofort arbeitet der Deutsche Fußball-Bund mit TikTok als offizieller Entertainment-Partner zusammen - und erntet mit etwas Verzögerung einiges an Kritik für diesen Schritt.