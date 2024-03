Adidas-Hammer beim DFB: Habeck hätte sich "mehr Standort-Patriotismus gewünscht"

Frankfurt am Main - Adidas-Abschied beim DFB ! Für das Trikot der deutschen Nationalmannschaft geht vollkommen überraschend eine Ära zu Ende. Ab 2027 wird nicht mehr der Sportartikel-Gigant mit den berühmten drei Streifen, sondern Nike als Ausrüster fungieren.

Die Heim-EM wird das vorletzte große Turnier in Adidas-Trikots. © Daniel Karmann/dpa

Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag in einem Statement bekannt. Demnach läuft die neue Partnerschaft mit dem US-Unternehmen vorerst bis 2034.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nike und über das in uns gesetzte Vertrauen. Die künftige Partnerschaft ermöglicht es dem DFB, auch in der kommenden Dekade zentrale Aufgaben mit Blick auf eine umfassende Entwicklung des Fußballs in Deutschland wahrzunehmen", erklärte DFB-Präsident Bernd Neuendorf (62).

Wirtschaftsminister Robert Habeck (54, Die Grünen) sieht den Wechsel hingegen eher kritisch. Der Politiker hätte sich "ein Stück mehr Standortpatriotismus gewünscht", wie er im Zuge der Bekanntgabe verlauten ließ.

"Ich kann mir das deutsche Trikot ohne die drei Streifen kaum vorstellen. Adidas und Schwarz-Rot-Gold gehörten für mich immer zusammen. Ein Stück deutscher Identität", erklärte der 54-Jährige.

Tatsächlich kommt der Ausrüster-Wechsel einer echten Revolution gleich, denn Adidas und der DFB waren zuvor rund 70 Jahre unzertrennlich. Bereits beim ersten WM-Triumph 1954 saß Firmengründer Adolf Dassler als Zeugwart neben Coach Sepp Herberger auf der deutschen Bank.



Mit dem Sportartikel-Hersteller aus Herzogenaurach gewann die Nationalelf alle vier Weltmeisterschaften sowie die bisherigen drei EM-Titel.