Doris Fitschen (†56) ist tot! DFB trauert um Europameisterin und Ex-Managerin der Nationalmannschaft

Nach langer und schwerer Krebserkrankung starb die ehemalige Nationalspielerin Doris Fitschen am Samstag im Alter von 56 Jahren.

Von Niklas Perband

Frankfurt am Main - Große Trauer beim DFB! Nach langer und schwerer Krebserkrankung ist Doris Fitschen, die frühere Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, am Samstag im Alter von 56 Jahren verstorben. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund am Sonntag.

Doris Fitschen wurde 56 Jahre alt. Sie erlag ihrem Krebsleiden © dpa | Arne Dedert "Ich bin bestürzt und sehr traurig über den Tod von Doris. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie, allen Verwandten und engen Freundinnen und Freunden", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf (63). In einer Mitteilung beschreibt der DFB Fitschen als eine der "besten Fußballerinnen" und "größten Persönlichkeiten des Fußballs in Deutschland". Mit drei deutschen Meisterschaften und ebenso vielen DFB-Pokal-Siegen in den Trikots des TSV Siegen und 1. FFC Frankfurts feierte sie auf Vereinsebene große Erfolge. Sogar noch beeindruckender war wohl ihre Laufbahn in der Nationalmannschaft. Zwischen 1986 und 2001 lief die gebürtige Niedersächsin 144-mal für die DFB-Damen auf. In dieser Zeit gewann die Abwehr- und Mittelfeldspielerin gleich viermal die Europameisterschaft! DFB - Deutscher Fußball-Bund Umstrittenes "Ja": DFB wird für WM in Saudi-Arabien stimmen Bei der Weltmeisterschaft in China im Jahre 1991 galt sie für viele Experten als beste Spielerin des Turniers. Von chinesischen Medien wurde sie als "weiblicher Beckenbauer" bezeichnet. Bei der EM 1997 wurde sie ins All-Star-Team gewählt. 2019 wurde sie als Teil der "Hall of Fame" der DFB-Frauen ernannt.

Doris Fitschen (r.) feierte 2001 den DFB-Gewinn der Europameisterschaft. © dpa/dpaweb | Stefan_Puchner

DFB trauert um Doris Fitschen: Trotz Krebsleiden war für "sie das Glas immer halb voll"