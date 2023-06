"Ekelhaft": Rassismus-Eklat um DFB-Stars bei EM

Die deutsche U21 hat sich bei der EM in Rumänien und Georgien Großes vorgenommen. Doch was vom 1:1 gegen Israel wirklich hängen bleibt, ist der pure Rassismus.

Von Simon Schwenk

Kutaissi (Georgien) - Bei diesen Begleitumständen gerät der Fußball schnell in den Hintergrund! Die deutsche U21 hat sich bei der Europameisterschaft in Rumänien und Georgien Großes vorgenommen. Zum Start am Donnerstag stand ein mageres Remis gegen Israel. Doch was von der Partie wirklich hängen bleibt, ist der blanke Rassismus.

Youssoufa Moukoko (18) steht beim deutschen Vizemeister Borussia Dortmund unter Vertrag. © Uwe Anspach/dpa Es sind junge Fußballer, die alles für ihr Land geben. Was sich jedoch einige von ihnen abseits des Platzes verbal an den Kopf geworfen bekamen, ist nicht zu entschuldigen. Insbesondere BVB-Profi Youssoufa Moukoko (18) und Jessic Ngankam (22) von Bundesligaabsteiger Hertha BSC mussten sich im Anschluss an das U21-EM-Eröffnungsspiel gegen Isreal (1:1) einiges anhören. "In den sozialen Medien gab es ganz hässliche Kommentare. Solche Dinge gehören nicht zum Fußball. So was ist ekelhaft! Es tut einfach nur weh", kann der Jung-Borusse seine Negativerfahrungen gegenüber der "Bild" kaum in Worte fassen. Offenbar sollen zwei verschossene Elfmeter der beiden Profis der Auslöser für wüste rassistische Beschimpfungen in den sozialen Medien gewesen sein. Dabei sollen die widerwärtigen Kommentare insbesondere auf Instagram und Facebook geäußert worden sein.

Moukoko: "Es reicht! Wir müssen was dagegen tun, ein Zeichen dagegen setzen"