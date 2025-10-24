Er nennt sogar Namen: Schiedsrichter-Legende zerpflückt deutsche Referees

Deutschland - Letzte Verwarnung von Urs Meier (66)! Die Schweizer Schiedsrichter-Legende hat seine deutschen Kollegen in einem Interview ordentlich zusammengefaltet, dabei sogar Namen genannt und große Defizite der hiesigen Referee-Landschaft offengelegt.

Urs Meier (66) war zehn Jahre als FIFA-Schiedsrichter an der Pfeife aktiv. © Tom Weller/dpa

"Bei Siebert und Jablonski sehe ich Stagnation. Die Entwicklung fehlt", wetterte der 66-Jährige im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de.

Sein vernichtendes Urteil: "International gehören die deutschen Schiedsrichter nicht zu den Top-Drei-Nationen. Das sollte zu denken geben."

Zwar zähle die Bundesliga für ihn grundsätzlich noch zu den besten Ligen der Welt und die Anzahl der Unparteiischen sei auch die größte, doch die Qualität, die damit eigentlich einhergehen sollte, sehe er nicht.

"Es gibt keine professionellen Strukturen, keine echten Profi-Schiedsrichter in Deutschland. Das wäre längst überfällig", so Meier weiter. Schon vor Jahren forderte der langjährige FIFA-Schiri eine Professionalisierung in seinem Buch, getan habe sich seitdem wenig.

"Manche sind fünf, zehn Jahre in der Bundesliga, haben immer noch die gleiche Körpersprache, die gleichen falschen Laufwege", monierte der Schweizer. "Bei den letzten zwei Weltmeisterschaften, wo Deutschland früh ausgeschieden ist, hätten deutsche Schiedsrichter im Viertel-, Halb- oder Finale stehen müssen. Waren sie nicht."