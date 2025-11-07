Einstimmig wiedergewählt: Neuendorf bleibt DFB-Präsident und macht Zukunftsversprechen

Frankfurt am Main - Bernd Neuendorf (64) führt den Deutschen Fußball-Bund für weitere vier Jahre als Präsident an. Der 64-Jährige wurde auf dem 45. Ordentlichen Bundestag des weltgrößten Sportfachverbandes in Frankfurt am Main einstimmig bis Ende 2029 im Amt bestätigt und kündigte an: "Die Zukunft beginnt jetzt."

Bernd Neuendorf (64) wurde einstimmig wiedergewählt und geht damit seine zweite Amtszeit als DFB-Präsident. © Arne Dedert/dpa

Nach turbulenten Jahren der "Konsolidierung und Transformation", die Neuendorf als "erfolgreiche Wurzelbehandlung" bezeichnete, will der DFB-Boss in seiner zweiten Amtszeit mehr gestalten als verwalten.

Es gehe darum, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen. "Wir treten jetzt in eine neue Phase ein – in eine Phase der Gestaltung. Wir wollen mutig nach vorn gehen - und das stringent und planvoll", verkündete Neuendorf.

"Wir haben den DFB in jeglicher Hinsicht stabilisiert und konsolidiert – atmosphärisch, finanziell, inhaltlich, sportlich. Der DFB hat seine Reputation wieder hergestellt. Er wird wieder als verlässlicher Player wahrgenommen", rief Neuendorf in der Eventhalle auf dem DFB-Campus den 253 Delegierten zu.

Neuendorf steht seit dem 11. März 2022 an der Spitze des DFB. Bei der Wahl des Nachfolgers für den im Mai 2021 zurückgetretenen Fritz Keller (68) hatte sich der ehemalige SPD-Politiker damals gegen Interimsboss Peter Peters (63) durchgesetzt.