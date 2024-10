Hat der VAR-Irrsinn bald ein Ende? Schiri-Boss flirtet mit ganz neuem System!

Frankfurt am Main - Steht die nächste Video-Revolution an? Gut sieben Jahre nach seiner Einführung sorgt der VAR immer noch regelmäßig für hitzige Diskussionen, zuletzt erst am gestrigen Freitagabend beim Spiel zwischen dem BVB und St. Pauli. DFB-Schiedsrichter-Chef Knut Kircher (55) liebäugelt daher mit einer Alternative.