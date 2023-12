Nia Künzer wird DFB-Sportdirektorin: Weltmeisterin will "wieder Titel gewinnen"

Frankfurt am Main - Einst erzielte Nia Künzer das Golden Goal zum Weltmeister-Titel - jetzt soll sie den deutschen Frauenfußball nach dem WM-Debakel von Australien voranbringen.

Am 1. Januar wird die ehemalige Nationalspielerin Nia Künzer (43) den neuen Posten der Sportdirektorin für Frauen beim DFB antreten. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Ex-Nationalspielerin aus Wetzlar, die 2003 die Frauen-Nationalmannschaft zum WM-Titel schoss, tritt am 1. Januar den neuen Posten der Sportdirektorin für die Frauen beim DFB an.

"Vor uns liegen große Herausforderungen. Es ist elementar für die Entwicklung in allen Bereichen, dass wir in die Erfolgsspur zurückkehren und auch wieder Titel gewinnen", sagte die 43-Jährige in einer Verbandsmitteilung vom heutigen Donnerstag.



Das Frauen-Nationalteam bekommt damit wie schon länger gefordert eine eigene Verantwortungs-Person wie Rudi Völler (63) bei der deutschen Männer-Nationalmannschaft. Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung des Deutschen Fußball-Bundes haben sich einstimmig für Künzer entschieden.

"Ihr kritischer Blick, die Fähigkeit, auch andere Perspektiven einzubringen, ihre hohe soziale Kompetenz und ihr profundes Fußballwissen werden uns in diesem für den DFB hochpriorisierten Bereich voranbringen", sagte Verbandspräsident Bernd Neuendorf (62).