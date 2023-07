Abschied nach 17 Jahren: Darum hört Fußball-Expertin Nia Künzer jetzt auf

Frankfurt am Main - Im Ersten geht mit der am morgigen Donnerstag beginnenden Frauen-Fußball-WM 2023 eine Ära zu Ende: Nach 17 Jahren beendet Nia Künzer ihre Karriere als Fußball-Expertin der ARD.

Nia Künzer (43) als Expertin und Moderator Claus Lufen (56) prägen seit Jahren die Live-Berichterstattung über den Frauenfußball in der ARD. © Jann Wilken/ARD

"Mit der WM 2023 geht auch für mich ein sehr langer, erlebnisreicher und schöner gemeinsamer Weg ins Finale", sagte die 43-Jährige dem Sender.



"Nun ist der geeignete Moment gekommen, für meine vielfältige Lebensplanung rund um meine Familie, meine beruflichen Herausforderungen und für weitere spannende Projekte und Kooperationen auch eine neue zeitliche Balance zu finden", erklärte die Frauenfußball-Weltmeisterin von 2003.



Vieles ist passiert, seitdem Künzer 2006 als Fußball-Expertin im Ersten anfing. "Ich erinnere mich an viele Highlights der Frauenfußball-Geschichte, die wir in der ARD zur besten Sendezeit mit immer wieder neuen Zuschauerrekorden in die deutschen Wohnzimmer übertragen haben", sagte die 34-malige Nationalspielerin.

Sie war unter anderem live dabei, als das Nationalteam unglücklich bei der Heim-WM 2011 im Viertelfinale gegen den späteren Weltmeister Japan ausschied, als die Europameisterschaft 2013 eingefahren wurde oder man im unglaublich spannenden EM-Finale 2022 gegen Gastgeber England in der Verlängerung unterlag.