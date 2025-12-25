"Randale-Meister" steht fest: Dieses Ranking ist kein Grund zur Freude

Frankfurt am Main - Die Fans der Frankfurter Eintracht haben die Kasse beim Deutschen Fußball-Bund ( DFB ) in der vergangenen Spielzeit klingeln lassen. Nur ein Klub hat noch mehr für Geldstrafen zahlen müssen.

Pyrotechnik der Fans? Den 1. FC Köln kostet das viel Geld. © Federico Gambarini/dpa

Das eher unrühmliche Ranking umfasst insgesamt 56 Vereine aus den drei höchsten Spielklassen der zurückliegenden Saison. Insgesamt mussten diese rund 12,5 Millionen Euro für das Fehlverhalten ihrer jeweiligen Anhängerschaften auf den Tisch legen.

Platz eins und damit der Titel als "Randale-Meister" geht an die Fans des 1. FC Köln. In der vergangenen Zweitliga-Spielzeit verhängte der DFB Strafen in Höhe von 924.355 Euro (!) gegen die Rheinländer.

Das hätten die Frankfurter nicht einmal vor einem Jahr toppen können, als 918.950 Euro fällig waren.

Dieses Mal musste die Chefetage der Eintracht "nur" 764.600 Euro verschmerzen, damit allerdings noch immer deutlich mehr als die nächsten Klubs aus dem deutschen Oberhaus. Es folgen Union Berlin mit 519.000 Euro und der VfB Stuttgart (485.000).

Dazwischen hat sich auf den dritten Platz im Gesamtranking noch der Hamburger SV mit 623.555 Euro geschoben.