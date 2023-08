Sammers Abrechnung mit dem deutschen Fußball: "Größte Krise der Geschichte!"

Matthias Sammer (55) legt gern den Finger in die Wunde - auch beim DFB. © Bernd Thissen/dpa

Im zur Bild gehörenden Podcast "Phrasenmäher" wurde der langjährige deutsche Nationalspieler auf die Frage hin, was sein Wunsch wäre, deutlich: Sammer hofft, dass Deutschland wieder eine respektable Figur auf der Weltbühne werden kann!

Denn von diesem Zustand ist Deutschland aktuell weit entfernt, auf drei völlig verkorkste Turniere (Vorrunden-Aus bei der WM 2018, Achtelfinal-Aus bei der EM 2021, erneutes Vorrunden-Aus bei der WM 2022) folgten keine Konsequenzen, sondern missglückte "Experimente".

"Ich werde mich früher oder später dann deutlicher zu Wort melden. Der deutsche Fußball ist in meinen Augen in der größten Krise der Geschichte, die ich nachvollziehen und an die ich denken kann", erklärte Sammer im Podcast.

Doch sein Problem sei nicht nur, dass der deutsche Fußball "was die Nationalmannschaft betrifft, was den Klubfußball betrifft" in Schwierigkeiten stecke. Vielmehr stoße dem ehemaligen DFB-Sportmanager auf, dass dies offenbar niemand so richtig wahrhaben will!

"Wir sind maximal Weltmeister oder Europameister im Ausreden suchen, in Erklärungen, warum es nicht funktioniert. Das ist es, was mich im Moment stört", machte Sammer seinem Ärger Luft.

"Ich bin schockiert und fassungslos, wie man diese Riesenkrise schönredet, wie man die Dinge versucht scheinheilig zu erklären und wie niemand eigentlich Verantwortung übernimmt!"