"So erbärmlich": Kult-Kommentator Buschmann wütet gegen den DFB!

Die Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick stößt Sportkommentator Frank Buschmann sauer auf - weil der DFB damit den Basketballern die Show stahl.

Von Aliena Rein

Frankfurt am Main - Das war historisch: Die deutschen Basketballer holten am Sonntag sensationell den ersten Weltmeister-Titel ihrer Geschichte. Doch anstatt mit den Sportler-Kollegen mitzufiebern oder zu gratulieren, entschied sich der Deutsche Fußball-Bund dafür, kurz vor Ende des WM-Finales die Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick (58) zu kommunizieren und den Basketballern so das Rampenlicht zu stehlen.

Frank Buschmann (58) hatte in seinem Podcast einiges über den DFB zu sagen. © Axel Heimken/dpa Das stößt vielen Fans auf - und auch Kult-Kommentator Frank Buschmann (58)! Der langjährige Sky-Kommentator, der früher einmal selbst Basketball-Profi war und in der 2. Bundesliga spielte, rechnete in seinem Podcast "Lauschangriff - endlich was mit Sport!" jetzt mit dem DFB ab. "Weil ich jetzt die Kurve kriege und kotzen könnte, über den Deutschen Fußball-Bund", redete sich"Buschi" in Rage. "In der Schlussphase des WM-Finales im Basketball, als Sportdeutschland sich mit den Basketballern identifiziert, feiert, zittert, gibt dieser Verband die Meldung raus, dass man sich von Hansi Flick trennt, den man übrigens vorher noch das Training hat leiten lassen." DFB - Deutscher Fußball-Bund Nach Flick-Aus beim DFB: Diesen Coach wünscht sich Ex-VfB-Star Kuranyi Er polterte weiter: "Nichts beschreibt den Mist im deutschen Fußball besser als dieses Timing. Das ist so erbärmlich und wenn ich dann noch weiß, dass der Medienchef des Deutschen Fußball-Bundes ein ehemaliger Journalist ist, dann kann ich nur sagen: Wie beschissen kann es laufen und wie schlecht kann man entscheiden?" Und schloss seine Schimpftirade mit: "Da muss ich mich tatsächlich fragen: Was ist mit euch schiefgelaufen?"

Frank Buschmann lässt seiner Wut über den DFB freien Lauf