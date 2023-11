WM-Vergabe im Hinterzimmer: DFB "traut sich nicht", den Mund aufzumachen!

Zürich (Schweiz) - Schon im Jahr vor der offiziellen Abstimmung über den Austragungsort der WM 2034 gab FIFA-Präsident Gianni Infantino (53) bekannt, dass diese in Saudi-Arabien stattfinden wird. Ein Ex-Funktionär des Weltverbands packt nun über den Hinterzimmer-Prozess aus - und erklärt, wieso der DFB zu der Entscheidung schweigt.

FIFA-Präsident Gianni Infantino (53) gab schon bekannt, wo die WM 2034 stattfinden wird, bevor überhaupt darüber abgestimmt wurde. © Uncredited/AP

Miguel Maduro (56), der von 2016 bis 2017 dafür zuständig war, das Verhalten der FIFA zu überwachen, sieht die Vergabe der WM 2034 nach Saudi-Arabien äußerst kritisch.

"Die FIFA hat 2016 mit den Reformen viel versprochen, was die Art der Vergabe von Weltmeisterschaften angeht", erklärte der Ex-Funktionär gegenüber der Sportschau.

Das beinhalte etwa ein hohes Maß an Transparenz, mehr Wettbewerb und auch die Sicherstellung der Einhaltung von Menschenrechten im Gastgeberland.

Doch die Vergabe der WM 2034 sei nun exakt gegenteilig verlaufen: "Alles wurde im Hinterzimmer abgesprochen und führt nun unweigerlich zu dem Schluss, dass die WM 2034 an Saudi-Arabien vergeben wird."

Es gebe schlicht keine Kontrollmechanismen, in der FIFA herrschten Kartellstrukturen und eine enorme Machtkonzentration, klagte der Portugiese an. Dadurch, dass der Fußball-Weltverband selbst bestimme, wohin er Gelder verteile, könne er Stimmen kontrollieren - wie etwa für eine WM-Austragung in Saudi-Arabien.

Die Möglichkeit, Landesverbände wie den Deutschen Fußball-Bund (DFB) für ihre Zustimmung zu belohnen und ihre Kritik zu bestrafen, sorge dafür, dass die Verbände wissen, dass sie "spuren müssen".

Der Preis für die Infragestellung der FIFA sei Verlust von eigenem Einfluss: "Deshalb trauen sie sich nicht, es zu tun."