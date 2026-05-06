Balljungen-Streit geht weiter: DFL schickt Ermahnung an Bayer 04

Leverkusen - Das Führungstor von Patrik Schick (30) gegen RB Leipzig erhitzt weiter die Gemüter. Jetzt hat sich sogar die DFL in die Diskussion eingemischt!

Von der DFL gab es nun den gehobenen Zeigefinger in Richtung Leverkusen. Patrik Schick erzielte das 1:0 gegen RB Leipzig. © Rolf Vennenbernd/dpa

Seit dem Wochenende wird hitzig darüber debattiert, ob der Treffer des Tschechen zum zwischenzeitlichen 1:0 der Leverkusener regelkonform gewesen sei oder nicht.

Denn: Ein Balljunge hatte Bayer-Keeper Mark Flekken (32) den Ball zugeworfen und so das Spiel beschleunigt. Laut Regelwerk hätte sich der Schlussmann die Kugel selbst holen müssen.

Wie die BILD berichtet, wird das Thema mittlerweile sogar der DFL zu bunt. "Die Umsetzung dieser neuen Regelung (...) verläuft bislang zufriedenstellend. Einzelfälle (...) nehmen wir zum Anlass, alle Beteiligten fortlaufend und klar für die korrekte Anwendung zu sensibilisieren."

Für Sportboss Simon Rolfes (44) sollte die Balljungen-Debatte nicht allzu hoch gehängt werden - deshalb ist der Ex-Profi um eine professionelle Abmoderation bemüht.