Balljungen-Streit geht weiter: DFL schickt Ermahnung an Bayer 04
Leverkusen - Das Führungstor von Patrik Schick (30) gegen RB Leipzig erhitzt weiter die Gemüter. Jetzt hat sich sogar die DFL in die Diskussion eingemischt!
Seit dem Wochenende wird hitzig darüber debattiert, ob der Treffer des Tschechen zum zwischenzeitlichen 1:0 der Leverkusener regelkonform gewesen sei oder nicht.
Denn: Ein Balljunge hatte Bayer-Keeper Mark Flekken (32) den Ball zugeworfen und so das Spiel beschleunigt. Laut Regelwerk hätte sich der Schlussmann die Kugel selbst holen müssen.
Wie die BILD berichtet, wird das Thema mittlerweile sogar der DFL zu bunt. "Die Umsetzung dieser neuen Regelung (...) verläuft bislang zufriedenstellend. Einzelfälle (...) nehmen wir zum Anlass, alle Beteiligten fortlaufend und klar für die korrekte Anwendung zu sensibilisieren."
Für Sportboss Simon Rolfes (44) sollte die Balljungen-Debatte nicht allzu hoch gehängt werden - deshalb ist der Ex-Profi um eine professionelle Abmoderation bemüht.
Tor gegen RB Leipzig war korrekt
"Wir nehmen das zur Kenntnis und werden auch in Zukunft darauf achten. Es sollen die gleichen Bedingungen für alle Teams in allen Stadien gelten", teilt der Meister-Macher von 2023/24 mit.
Dass der Treffer nicht vom VAR gecheckt worden war, liegt laut der "DFB Schiri GmbH" daran, dass sowohl Schiedsrichter als auch Videoassistent keine "Handhabe" gehabt haben. "Es hätte auch keine Notwendigkeit gegeben. (...) Das von Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig erzielte 1:0 war nach den Fußballregeln zu 100 % korrekt."
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa