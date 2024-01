TV-Hammer: Brauchen Bundesliga-Fans schon bald nur noch ein Abo?

Der Weg ist also frei, dass zum Bundesliga-Schauen schon in eineinhalb Jahren wieder ein einzelner Streamingdienst reicht!

Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag mitteilte , können die Rechte in Zukunft nämlich theoretisch wieder von einem einzigen Anbieter gekauft werden. Das liegt daran, dass das Bundeskartellamt der Streichung der No-Single-Buyer-Regel zugestimmt hat .

Nachdem zwei Vergabeperioden lang mindestens zwei Anbieter die Bundesliga-Rechte teilen mussten, ist es ab 2025/26 möglich, dass ein einzelnes Abo für alle Partien reicht. © Frank Rumpenhorst/dpa

"Wir begrüßen den Wegfall", sagte Steffen Merkel (38), Geschäftsführer der DFL, bei einer Medienrunde in Hamburg. Die Änderung bedeute, "dass einer alles kaufen kann. Es bedeutet aber nicht, dass einer alles kaufen wird."

Heißt: Alles kann, nichts muss. Es gibt weiterhin vier Pakete mit Übertragungsrechten zu kaufen, nämlich für die Samstagnachmittags-Konferenz, Einzelspiele am Samstagnachmittag und am Freitag, das Topspiel am Samstagabend und die Partien am Sonntag.

Ob also tatsächlich ein einzelner Anbieter alle vier Pakete erwirbt, sie weiterhin aufgeteilt werden oder gar mehrere Käufer für alle Pakete gefunden werden, steht noch in den Sternen.

Doch zumindest ein erster Schritt gegen die weitere Zerfaserung der TV-Übertragung ist getan.

Schon in wenigen Monaten herrscht dann Klarheit über die tatsächliche Verteilung der Rechte: Mitte April soll das Auktionsverfahren starten, die DFL im Anschluss über die Vergabe entscheiden.