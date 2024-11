Er wurde nur 62 Jahre alt: Ex-HSV- und Eintracht-Star Jan Furtok (†62) ist tot

Kattowitz/Frankfurt am Main/Hamburg - Der frühere polnische Bundesliga-Spieler Jan Furtok (†62) ist tot.

Auch in Deutschland war der Angreifer populär. Furtok lief 188 Mal in der Bundesliga auf und erzielte dabei 59 Treffer.

2021 wurde bekannt, dass Furtok an Alzheimer erkrankt war. Seine Frau Anna hatte damals geschildert, wie sich der Zustand Furtoks immer weiter verschlechterte. Er habe sein eigenes Spiegelbild nicht mehr erkennen können, hatte sie gesagt.

1986 nahm er mit der polnischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in Mexiko teil. Im Achtelfinale war das Team an Brasilien gescheitert.

"Mein tiefes Mitgefühl an die Familie. Er war einer von uns. Für immer in unserem Gedächtnis", schrieb der frühere deutsche Nationalspieler Lukas Podolski (39), der im polnischen Gleiwitz geboren wurde, auf der Plattform X.