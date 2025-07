Nach Unfalltod: So trauert die Fußballwelt um Liverpool-Star Jota (†28)

Ronaldo, der Jotas Kapitän in der portugiesischen Nationalmannschaft war, sprach dessen Witwe und den drei Kindern zudem sein aufrichtiges Beileid aus und wünschte ihnen in dieser schweren Zeit alle Kraft der Welt.

"Nichts ergibt Sinn", schrieb der 40-jährige Superstar am Donnerstag auf Instagram. "Wir waren gerade noch zusammen in der Nationalmannschaft, Du hast gerade erst geheiratet."

In sozialen Netzwerken bekunden Weggefährten, Fans, Klubs und große Sportpersönlichkeiten aus der gesamten Fußballwelt ihre Trauer um den 28-jährigen Portugiesen. So auch Ronaldo, der emotional Abschied von seinem Weggefährten nahm.

Auch sein früherer Liverpooler-Trainer Jürgen Klopp (58) ist geschockt. © Peter Byrne/PA Wire/dpa

Jota, Stürmerstar des englischen Premier-League-Meisters FC Liverpool, und dessen Bruder André Silva (†26) waren in der Nacht zum heutigen Donnerstag bei einem schweren Verkehrsunfall im Nordwesten Spaniens ums Leben gekommen.

Gegen 0.30 Uhr saßen Diogo Jota und sein Bruder in einem Lamborghini, sie versuchten, ein anderes Fahrzeug zu überholen, an ihrem Auto platzte ein Reifen, sie kamen von der Autobahn 52 in der Region Zamora im Nordwesten von Spaniens ab. Der Lamborghini fing Feuer - beide wurden aus dem Leben gerissen.

"Es bricht mir das Herz, vom Tod von Diogo und seinem Bruder André zu hören", schrieb Jürgen Klopp bei Instagram: "Es muss einen größeren Zweck geben! Aber ich kann ihn nicht sehen".

Der ehemalige Teammanager Klopp hatte Jota 2020 nach Liverpool geholt, die Reds zahlten damals rund 45 Millionen Euro für den Angreifer.

Jota wurde mit Liverpool in der abgelaufenen Saison englischer Meister, 2022 holte er gemeinsam mit Klopp den FA-Cup.