Erling Haalands Vater Alf-Inge wohnt nun in der Schweiz und erntet dafür viel Kritik

Norwegen - Alf-Inge Haaland (50), der Vater von Superstar Erling Haaland (22), ist von seiner Heimat Norwegen in die Schweiz gezogen. In der norwegischen Medienlandschaft brennt deshalb die Luft. Selbst die Politik will mit neuen Gesetzen reagieren!

Auf dem Platz identifiziert sich zumindest Erling Haaland (22) mit der norwegischen Gesellschaft. © OLI SCARFF / AFP

"Norwegen hat ihm und seinem Sohn alles gegeben. Dank der norwegischen Sportbewegung war es beiden möglich, zu trainieren. Und jetzt haut er ab, um Steuern zu sparen", regt sich Agnes Viljugrein (26), Abgeordnete und Angehörige der sozialdemokratischen Partei Norwegens, auf.

Die Politikerin der linken Partei Rødt Marie Martinussen (37) wurde noch deutlicher: "Ein Fußball-Millionär entgeht der Steuerlast, während gleichzeitig viele Kinder gezwungen sind, den Sport aufzugeben, weil sie es sich nicht leisten können - das ist moralisch verwerflich."

In Norwegen wie auch in Deutschland ist die Steuerpflicht nicht an die Staatsangehörigkeit gekoppelt, sondern an den Wohnsitz.

Im Gegensatz dazu verfolgen die USA das Prinzip der Staatsbürgerschaftsbesteuerung, bei dem US-Bürger unabhängig von ihrem Wohnsitz weltweit steuerpflichtig sind. Sowohl in Deutschland als auch in Norwegen gab und gibt es daher politische Forderungen, diesem Modell zu folgen.

Auch viele deutsche Sportgrößen suchten ihren Weg in die Schweiz, wahrscheinlich, um Steuern zu sparen. Zum Beispiel Michael Schumacher (54), Jan Ulrich (49) und Boris Becker (55).