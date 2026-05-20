20.05.2026 23:31 Aus der Traum! Freiburg verliert Europa-League-Finale deutlich gegen Aston Villa

Nach einer tollen EL-Saison musste sich der SC Freiburg im Europa-League-Finale am Mittwochabend gegen Aston Villa deutlich mit 0:3 geschlagen geben.

Von Florian Mentele

Istanbul (Türkei) - Diese Reise kann ihnen niemand mehr nehmen, der letzte Schritt war dann aber doch zu groß! Nach einer tollen Saison auf internationalem Parkett musste sich der SC Freiburg im Europa-League-Finale am Mittwochabend gegen Aston Villa deutlich mit 0:3 (0:2) geschlagen geben.

Mit großer Vorfreude im Gepäck, aber auch als klarer Außenseiter waren die Breisgauer nach Istanbul gereist. Gegen die Millionentruppe aus Birmingham sollte das Fußball-Märchen dann ausbleiben. Nach 40 offenen Minuten landete der Premier-League-Klub kurz vor der Pause zwei traumhafte Wirkungstreffer, von denen sich die Mannschaft von Julian Schuster nicht mehr erholte. Morgan Rogers machte zur Stundenmarke schließlich den Deckel drauf. Für Villa-Coach Unai Emery ist es bereits der fünfte EL-Titel mit dem dritten Klub, während Freiburg trotzdem erhobenen Hauptes zurück in die Heimat fliegen kann. Nur der große Europa-Traum ging am Ende leider nicht in Erfüllung. Endstand: SC Freiburg - Aston Villa 0:3 Torschützen: 0:1 Youri Tielemans (41.), 0:2 Emiliano Buendia (45.+3), 0:3 Morgan Rogers (58.) TAG24 berichtete im Liveticker, in dem Ihr noch einmal alle Highlights des Abends nachlesen könnt.

TAG24-Liveticker zum Europa-League-Finale zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa zum Nachlesen

Aston Villa feiert den Europa-League-Sieg! © Nick Potts/PA Wire/dpa

23.21 Uhr: Vincenzo Grifo lobt Aston Villa

Auch SCF-Kapitän Vincenzo Grifo stellte sich am RTL-Mikro und gratulierte dem starken Gegner: "Man muss schon zugeben, dass Aston Villa die bessere Mannschaft war. Sie waren sehr erfahren, sehr abgezockt. Wir haben keinen Druck aufbauen können, von daher war das verdient für Aston Villa." "Ich werde nicht lange brauchen, um das zu verarbeiten, weil ich das hier sehe, was hier los ist. Viele von uns haben über 50 Spiele gemacht diese Saison, was diese Mannschaft geschafft hat, ist überragend. Heute hat es leider nicht gereicht."

23.13 Uhr: Julian Schuster kann noch nicht zufrieden auf die EL-Saison zurückblicken

Freiburgs Trainer Julian Schuster sprach nach Abpfiff am RTL-Mikrofon über die Final-Niederlage: "Für den Moment spüre ich keine Zufriedenheit. Wir haben ein Finale verloren, das überwiegt im Moment und schmerzt natürlich. Ich habe vorher gesagt, dass wir die Überzeugung hatten, dieses Spiel zu gewinnen. 40 Minuten waren völlig in Ordnung, dann ist es schade, dass wir uns das so aus der Hand nehmen lassen. Aber Standardsituationen können dann eben entscheidend werden. "Genau in diesen Momenten zeigt sich das wahre Gesicht einer Mannschaft. Wenn du kurz vor der Halbzeit zwei Tore bekommst, dann zeigt sich der wahre Charakter. Und dann muss ich der Mannschaft ein großes Kompliment machen, wie sie das dann gemacht hat." "Dieser heutige Tag ist für uns eine Erfahrung, daraus werden wir besser werden. Heute 90 Minuten, da ist alles immer möglich in einem Spiel. Wir haben es nicht geschafft, aber wir werden besser werden."

Enttäuschte Gesichter in Istanbul: Der SC Freiburg muss sich mit der Silbermedaille begnügen. © Robert Michael/dpa

23.10 Uhr: Die Freiburger stehen übrigens noch auf dem Platz und zollen dem Gegner Respekt. Davor kann man nur den Hut ziehen, Chapeau SCF!

23.08 Uhr: Anschließend dürfen sich die Villans über Gold freuen, ehe John McGinn den Pokal in den Istanbuler Nachthimmel stemmt.

23.06 Uhr: Die Freiburger nehmen ihre Silbermedaillen von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in Empfang, die Enttäuschung ist den Breisgauern dabei natürlich deutlich anzusehen.

Große Enttäuschung! Der Traum vom EL-Titel ist für den SC Freiburg im Finale geplatzt. © Robert Michael/dpa

SC Freiburg verliert Finale, Aston Villa gewinnt Europa League!

Abpfiff: Das Spiel ist aus, der SC Freiburg verliert das EL-Finale gegen Aston Villa.

90. Minute: Eine Minute gibt es hier obendrauf.

90. Minute: Den tollen Erfolg der Mannschaft von Julian Schuster soll dieses Spiel aber nicht schmälern, die Breisgauer haben viele internationale Zuschauer begeistert und auch hier gegen die Millionentruppe aus Birmingham die Flinte selbst nach dem dritten Gegentor nicht völlig ins Korn geworfen. Nur der große Traum, der geht leider nicht in Erfüllung, wenn jetzt kein Wunder passiert.

87. Minute: Scherhant legt sich kurz mit Konsa an, Letexier regelt den Disput aber sogar ohne Verwarnung. Sportlich ist die Sache leider durch. Villa will endlich feiern, Freiburg unter die Dusche.

84. Minute: Beim darauffolgenden Freistoß kommt Manzambi zum Kopfball und zwingt Martinez so zu einem überragenden Reflex. Anschließend geht aber die Fahne hoch, es wäre eh Abseits gewesen.

84. Minute: Rosenfelder tankt sich stark durch und wird von McGinn zu Fall gebracht, der die Gelbe Karte sieht.

81. Minute: Zwei Ex-Dortmunder dürfen noch Final-Luft schnuppern. Ian Maatsen und Jadon Sancho kommen bei Villa für den überragenden Buendia und Linksverteidiger Lucas Digne.

79. Minute: McGinn kommt - mal wieder nach einer Ecke - aus dem Rückraum zum Schuss, Atubolu pariert sicher. Es spielt jetzt aber fast nur noch Villa, während Freiburg die Zeit davonläuft.

75. Minute: Das MUSS das 4:0 sein! Aston Villa zaubert sich mit einem Geniestreich nach dem anderen in Position, Buendia macht es dann aus drei Metern vor Atubolu aber zu lässig.

73. Minute: Da ist doch mal die Gelegenheit! Martinez lässt den Ball nach einem Freiburger Freistoß fallen, doch der anschließende Schuss von Scherhant landet direkt wieder in den Händen des Argentiniers.

73. Minute: Letzter Doppelwechsel der Freiburger - Makengo und Scherhant kommen für Grifo und Kübler.

70. Minute: Die SCF-Profis schwimmen aber weiter. Der eingewechselte Onana köpft einen Eckball von rechts an den Außenpfosten. Puh.

69. Minute: Es wird laut in Istanbul, die 11.000 mitgereisten Freiburg-Fans peitschen ihre Mannschaft nochmal inbrünstig an.

66. Minute: Das große Aufbäumen zeichnet sich bei den Breisgauern aktuell nicht wirklich ab, stattdessen überwiegt der Schock. Freiburg ist zwar durchaus bemüht, findet aber keine Lücken, weil die Briten das nun natürlich alles mit großer Selbstverständlichkeit wegverteidigen. Es braucht schnell ein Erfolgserlebnis aus deutscher Sicht.

62. Minute: War das schon die Entscheidung? Julian Schuster stemmt sich jedenfalls gegen die drohende Pleite und wechselt doppelt: Für Höfler und Lienhart kommen Höler und Rosenfelder.

Torschütze Morgan Rogers (r.) und Ollie Watkins freuen sich über das dritte Tor - und den EL-Titel? © Mustafa Alkac/dpa

Morgan Rogers mit dem dritten Tor für Aston Villa

58. Minute: TOR für Aston Villa, Morgan Rogers erhöht auf 3:0. Buendia tanzt Kübler auf links aus und flankt flach in die Mitte, wo Lienhart gegen den Engländer zu spät kommt. Dessen Fußspitze lenkt das Leder in Richtung Tor, Atubolu kann den Einschlag neben dem kurzen Pfosten nicht mehr verhindern.

54. Minute: Ein Tielemans-Freistoß aus dem Mittelfeld segelt über alle Freiburger zu Watkins, der den Ball jedoch nicht mehr kontrolliert bekommt. Glück für die Schuster-Truppe, die sich hinten eindeutig mehr konzentrieren muss, um die Wende einleiten überhaupt noch zu können.

51. Minute: Für den Keeper ist es wohl das letzte Spiel im SCF-Trikot, denn während der Partie ist durchgesickert, dass sich die Freiburger die Dienste von Mio Backhaus sichern und den Bremer mit einer Ablöse im Bereich von 15 Millionen Euro zum Rekord-Transfer machen. Das bedeutet im Umkehrschluss wohl einen Abgang des heutigen Final-Torwarts.

50. Minute: Manzambi kann den Ball an der Mittellinie nicht behaupten, im Gegenzug probiert es Buendia mit dem nächsten Kunstschuss - Atubolu passt auf und fischt das Leder aus der Luft.

48. Minute: Die Engländer bleiben am Drücker und wollen den Sack jetzt offenbar zeitnah komplett zumachen. Watkins und Buendia verzetteln sich aber in einer Kombination vor dem Freiburger Strafraum.

Die zweite Halbzeit zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa läuft

46. Minute: Weiter geht's! Kommt der SCF hier nochmal zurück?

Halbzeit: Eigentlich haben die Breisgauer in Istanbul sehr anständig ins Spiel gefunden und dem Premier-League-Vertreter 40 Minuten ein komplett offenes Duell geliefert, doch ein Geniestreich der Emery-Truppe nach einer Ecke diente als brutaler Wirkungstreffer. Danach wollte Freiburg nur noch zum Pausentee, die Villans ließen das aber nicht zu und zauberten noch das zweite Traumtor in die Maschen. Jetzt wird es für die Mannschaft von Julian Schuster natürlich ganz schwer, aber der Europapokal hat schon Verrückteres gesehen. Mund abputzen und kämpfen, lieber SCF!

Halbzeit: Dann ist Pause, der SC freiburg geht mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine. Ist das bitter gelaufen!

Aston Villa legt sofort nach, SC Freiburg völlig von der Rolle

45. Minute +3: TOR für Aston Villa, Emiliano Buendia trifft traumhaft zum 2:0. Das hatte sich leider abgezeichnet, denn die Freiburger können sich minutenlang nicht befreien, kommen kaum noch in die Zweikämpfe. Im Powerplay bedient McGinn dann seinen argentinischen Kollegen, der die Kugel aus knapp 18 Metern perfekt in den linken Knick schlenzt.

45. Minute +2: Der Treffer hat offenbar gesessen, denn die Breisgauer wirken hinten gerade alles andere als sattelfest. Erneut wird es nach einem Eckball gefährlich, Ginter bekommt die Situation dann doch noch irgendwie entschärft. Aber Villa bleibt dran und will sofort nachlegen.

Keine Chance für Atubolu! Der SCF-Keeper kann den Gegentreffer durch Youri Tielemans (unten) nicht verhindern. © BERK OZKAN / AFP

Youri Tielemans schießt Aston Villa in Führung

41. Minute: TOR für Aston Villa, Youri Tielemans trifft zum 1:0. Nach einer kurzen Eckball-Variante von links schleicht sich der Belgier im Rückraum davon, Rogers flankt punktgenau und die Direktabnahme des Mittelfeldmannes schlägt unten links neben dem chancenlosen Atubolu ein.

39. Minute: Manzambi dribbelt sich stark von links in den Villa-Sechzehner, seine scharfe Hereingabe rauscht dann jedoch an Freund und Feind vorbei ins Seitenaus.

37. Minute: Ein eigener Freistoß fliegt dem SCF fast um die Ohren, im zweiten Anlauf kommt dann noch McGinn an der Strafraumkante zum Schuss, Lienhart steht allerdings genau richtig und blockt ab.

35. Minute: Sekunden später wird Manzambi durchaus hart von Lindelöf gefoult, dieses Mal lässt Letexier die Karte jedoch stecken.

34. Minute: Manzambi fasst sich aus der Distanz ein Herz, der Schuss ist dann aber kein Problem für Emiliano Martinez im Kasten des Premier-League-Vertreters.

Igor Matanovic (vorn) und der SC Freiburg werfen alles rein. © Robert Michael/dpa

30. Minute: Halbe Stunde rum, eine Tendenz zeichnet sich allerdings noch nicht wirklich ab. Aston Villa begann etwas schwungvoller und mit den ersten Chancen, hat seitdem aber keine absolute Dominanz entwickelt - weil der SCF sich hier nach und nach ins Spiel arbeitet. Es deutet sich ein Finale auf Messers Schneide an.

26. Minute: Die Breisgauer verschaffen sich mit einer Ballbesitzphase jetzt auch mal Luft. Kübler steht dann aber nach einem langen Pass aber im Abseits. Das war knapp, eventuell hätte der VAR rangemusst.

21. Minute: Matty Cash langt gegen Grifo hin und hält deutlich drüber - der nächste gelbe Karton. Derweil schiebt Freiburg jetzt etwas höher an, die Höfler-Chance hat der Schuster-Elf offenbar Auftrieb gegeben.

Nicolas Höfler hat die Führung für Freiburg auf dem Fuß

17. Minute: Pech für Freiburg! Nach dem fälligen Freistoß kommt Höfler im Rückraum zum Schuss - knapp rechts vorbei. Da war mehr drin, denn der 36-Jährige war völlig frei.

15. Minute: Buendia fährt den Ellbogen gegen Jan-Niklas Beste aus - und sieht auch eine Gelbe Karte. Kurz wurde es in Istanbul sogar ganz still, denn das Publikum hat dem strengen Letexier offenbar auch einen Platzverweis zugetraut. Das wäre aber definitiv zu hart gewesen.

13. Minute: McGinn schickt Watkins auf die Reise, der findet in der Mitte dann aber keinen Abnehmer. Die Emery-Elf hat hier in der Anfangsphase die Kontrolle übernommen, in den Zweikämpfen präsentieren sich die Breisgauer aber ebenfalls wach und giftig. Trotzdem wird das ein hartes Stück Arbeit für Freiburg, denn die individuelle Klasse der Villans blitzt schon früh hier und da auf.

10. Minute: Rogers probiert es mit einem schicken Schlenzer von der Strafraumkante, Atubolu guckt das Leder aber übers Lattenkreuz.

8. Minute: Auf der einen Seite wird ein kleiner Rempler von Matanovic abgepfiffen, auf der anderen ein leichtes Halten von Watkins. Schiri Letexier fährt hier im Finale bislang eine ganz harte Linie.

5. Minute: Treu hält McGinn an der Mittellinie zu lange fest - und sieht direkt die Gelbe Karte! Kann man als taktisches Foul bewerten, aber trotzdem eine harte Entscheidung und eine frühe Hypothek für den Linksverteidiger der Freiburger.

3. Minute: Kurz darauf ist der Villa-Knipser wieder durch, dann geht aber spät die Fahne hoch.

3. Minute: Die erste gute Chance gehört den Engländern! Nach einem langen Ball kommt Watkins zum Abschluss, Atubolu ist zur Stelle und pariert.

Das Europa-League-Finale zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa läuft!

1. Minute: Der Ball in Istanbul rollt, es kribbelt auf den Rängen! Gelingt dem SCF heute Abend tatsächlich der große Europa-Coup? In rund 90 Minuten steigt entweder die große Party aus deutscher Sicht oder es folgt die große Ernüchterung.

Vor Anpfiff: Die Feierlichkeiten dauern nicht sehr lang, nun laufen schon die Spieler beider Mannschaften ein, ehe die EL-Hymne ertönt.

Vor Anpfiff: Jetzt betreten die Tänzer das Feld in Istanbul und eröffnen das Europa-League-Finale erst einmal mit einer großen Show.

Um dieses Schmuckstück geht es in wenigen Minuten in Istanbul für den SC Freiburg. © Mustafa Alkac/dpa

20.38 Uhr: Sven Hannwald tippt auf einen Freiburger Triumph

Der ehemalige Skispringer Sven Hannawald hat sich extra den Terminkalender freigeräumt und ist heute als langjähriger Freiburg-Fan in Istanbul mit dabei. "Ich hoffe, dass wir uns irgendwie durchwursteln, 2:1 nach Verlängerung", so sein Tipp.