20.05.2026 20:38 Europa-League-Finale live: Dieser Schiri pfeift heute den Freiburg-Kracher

Europa-League-Finale im Liveticker: Als Schiedsrichter ist heute Francois Letexier aus Frankreich im Einsatz.

Von Florian Mentele

Istanbul (Türkei) - Aus dem beschaulichen Breisgau auf die große Europa-Bühne: Am Mittwochabend kämpft der SC Freiburg ab 21 Uhr im Finale gegen Aston Villa um die Trophäe der Europa League.

Für den Bundesligisten ertönt heute im Beşiktaş Park in Istanbul der Anpfiff zur bedeutendsten Partie der Vereinsgeschichte. Noch nie zuvor stand der SCF in einem Europacup-Endspiel. Klammert man Landespokale und Zweitliga-Meisterschaften aus, dann wartet in der türkischen Metropole gar der allererste Titel der Klubhistorie auf das Team von Trainer Julian Schuster (41). TAG24 berichtet im Liveticker und hält Euch über alle Tore, Highlights und Randgeschichten zum packenden Final-Kracher auf dem Laufenden.

20.38 Uhr: Sven Hannwald tippt auf einen Freiburger Triumph

Der ehemalige Skispringer Sven Hannawald hat sich extra den Terminkalender freigeräumt und ist heute als langjähriger Freiburg-Fan in Istanbul mit dabei. "Ich hoffe, dass wir uns irgendwie durchwursteln, 2:1 nach Verlängerung", so sein Tipp.

20.34 Uhr: Julian Schuster lässt sich nicht aus der Ruhe bringen

Auch Freiburg-Coach Julian Schuster blickte bei RTL mit Spannung auf das geschichtsträchtige Finale: "Es macht einen so glücklich, all diese Menschen hier zu sehen. Und wenn man auf die Ränge schaut, erkennt man auch den ein oder anderen. Das gibt uns Kraft. (...) Wir hatten denselben Fokus wie jedes Wochenende. Das ist auch ein bisschen die Kunst, den Fokus bei all diesen Rahmenbedingungen auf das Wesentliche zu richten, und das haben wir, glaube ich, gut gemacht." "Es ist die Mannschaft, die mir diese Sicherheit, Überzeugung und Ruhe gibt. Wir haben vor zwei Jahren gesagt, dass wir als Mannschaft unsere Stärken ausspielen und uns weniger am Gegner orientieren wollen. Und jetzt stehen wir nach zwei Jahren hier und werden das auch heute so angehen."

20.28 Uhr: Das sagt Matthias Ginter vor dem Europa-League-Finale

Vor dem Anpfiff gewährte Weltmeister Matthias Ginter am RTL-Mikrofon einen Einblick in seine Gefühlswelt vor dem EL-Finale. "Das bedeutet nicht nur mir viel, sondern auch allen Spielern, den Fans, dem gesamten Verein. Wir freuen uns einfach drauf. (...) Es ist grundsätzlich ganz gut, wenn man eine gewisse Balance hat. Aber ich habe das seit Jahren schon in mir, dass ich, wenn das Spiel losgeht, eine gewisse Wut in mir habe. (...) Ich bin eigentlich realtiv optimistisch. Ich habe ein gutes Gefühl."

20.22 Uhr: Francois Letexier pfeift das Europa-League-Finale zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa

Als Schiedsrichter ist heute Francois Letexier aus Frankreich im Einsatz. Für beide Klubs ist das eine Referee-Premiere, denn der 37-Jährige leitete bislang noch kein Spiel mit Villa- oder Freiburg-Beteiligung. Unterstützt wird Letexier von seinen Assistenten Cyril Mugnier und Mehdi Rahmouni, als Vierter Offizieller fungiert Alejandro Jose Hernandez Hernandez aus Spanien. Jerome Brisard ist der VAR, Willy Delajod sein Assistent.

Francois Letexier pfeift heute das EL-Finale. © Robert Michael/dpa

20.08 Uhr: So beginnt Aston Villa

Unai Emery entscheidet sich für genau die Elf, die Liverpool am Freitag mit 4:2 in die Schranken gewiesen hat. Ein besonderes Augenmerk sollten die Breisgauer auf Goalgetter Ollie Watkins (14 PL-Tore) legen. Dahinter wirbeln Morgan Rogers, Emiliano Buendia und John McGinn - das ist die Bestbesetzung der Truppe aus Birmingham. Nur auf der Sechs muss der spanische Trainer etwas improvisieren, denn mit Amadou Onana und Boubacar Kamara fehlen gleich zwei potenzielle Stammkräfte. Dafür beginnt heute der nominelle Innenverteidiger und ehemalige Man-United-Profi Victor Lindelöf.

20.02 Uhr: Diese Startelf schickt Julian Schuster ins Europa-League-Finale

Die Aufstellungen sind da und beim SC Freiburg hat es Routinier Nicolas Höfler etwas überraschend in die Anfangsformation geschafft. Verabschiedet sich der 36-Jährige heute mit einem großen Titel ins Karriereende? In der Bundesliga hat der Sechser zuletzt wieder die Uhr zurückgedreht und das wird heute von Schuster belohnt. Daneben kehren Kapitän Vincenzo Grifo und Lukas Kübler im Vergleich zum Leipzig-Spiel zurück in die Startelf, Jordy Makengo sowie Derry Scherhant müssen zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Julian Schuster setzt im EL-Finale auf Erfahrung. © Robert Michael/dpa

19.50 Uhr: Hier läuft das Europa-League-Finale heute im TV

Wer das größte Spiel in der Vereinsgeschichte des SCF live miterleben möchte, braucht heute kein teures Abo. RTL zeigt die Partie live im Free-TV. Die Übertragung beginnt bereits um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Florian König ist als Moderator im Einsatz und wird von Experte Lothar Matthäus unterstützt. Wenn um 21 Uhr der Anpfiff ertönt, übernimmt Kommentator Wolff-Christoph Fuss. Jana Wosnitza und Jonas Gerdes berichten zudem vom Spielfeldrand. Neben der Sendung im Free-TV läuft das Finale auch als Stream bei RTL+. In unserem Liveticker bleibt Ihr aber natürlich ebenfalls stets am Ball!

Das EL-Finale läuft heute im Free-TV bei RTL und als Livestream bei RTL+. © Harry Langer/dpa

19.40 Uhr: Der Weg ins Finale

Werfen wir einen ersten Blick aufs Sportliche: Der SC Freiburg hat auf dem Weg ins EL-Finale in den K.o.-Runden den KRC Genk, Celta Vigo und den SC Braga ausgeschaltet. Dazu schoss sich die Schuster-Truppe am Wochenende auch noch in der Bundesliga warm und feierte zum Saisonabschluss einen beeindruckenden 4:1-Erfolg gegen RB Leipzig. Damit zementierten die Breisgauer den 7. Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Conference League reichen würde. Mit einem Sieg heute spielt der SCF kommende Saison aber sogar in der Champions League. Aston Villa setzte sich in den K.o.-Duellen der EL gegen Lille, den FC Bologna und Nottingham Forest durch. Bereits am Freitag besiegte die Mannschaft von Europa-League-Experte Unai Emery zudem den FC Liverpool mit 4:2 und sprang damit einen Spieltag vor Schluss auf Platz vier der Premier-League-Tabelle.

19.30 Uhr: Freiburg brennt auf EL-Finale

Trotz der Choreo-Probleme werden die Breisgauer von ihren Fans heute vor Ort und in der Heimat natürlich leidenschaftlich unterstützt. Rund 42.000 Zuschauer passen in den Beşiktaş Park, 11.000 Tickets gingen nach Freiburg. Die waren natürlich innerhalb von wenigen Sekunden restlos ausverkauft. Hierzulande herrscht aber kaum weniger Andrang, denn die 15.000 Karten für das große Public Viewing an der Freiburger Messe waren nach etwa einem Tag ebenfalls vergriffen.

Die SCF-Fans fiebern dem großen Traum entgegen, ob in Istanbul oder der deutschen Heimat. © Robert Michael/dpa

19.20 Uhr: Fans des SC Freiburg sagen Final-Choreo ab - und sind sauer!

Wenige Stunden vor dem EL-Finale hat sich die Freiburger Fanszene wütend zu Wort gemeldet. Die Anhänger des Bundesligisten müssen ihre geplante Choreo aufgrund "behördlicher Entscheidungen" nämlich kurzfristig abblasen, wie es in einem Statement auf Instagram heißt. Die "ständig wechselnde Argumentation" zu den Einschränkungen reiche von "fadenscheinigen Sicherheitsbedenken" bis hin zu "unerwünschten Sichteinschränkungen der VIP-Plätze im Mittelrang", so die Fanszene weiter. Ein Boykott stehe zwar nicht zur Debatte, aber "auch darüber hinaus sind die heutigen Rahmenbedingungen weit entfernt von unseren Vorstellungen einer bunten und lautstarken Fankultur", kritisieren die Anhänger.

Die Fans des SC Freiburg dürfen ihre geplante Final-Choreo offenbar nicht wie geplant durchführen. © Robert Michael/dpa

19.15 Uhr: Krönt sich der SC Freiburg heute zum Europa-League-Sieger?