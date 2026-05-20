20.05.2026 22:31 Europa-League-Finale live: Villa zum Dritten! Freiburgs großer Traum vorm Platzen

Europa-League-Finale im Liveticker: Das Spiel zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa läuft!

Von Florian Mentele

Istanbul (Türkei) - Aus dem beschaulichen Breisgau auf die große Europa-Bühne: Heute kämpft der SC Freiburg im Finale gegen Aston Villa um die Trophäe der Europa League.

Aktueller Spielstand: SC Freiburg - Aston Villa 0:3 Torschützen: 0:1 Tielemans (41.), 0:2 Buendia (45.+3), 0:3 Rogers (58.) TAG24 berichtet im Liveticker und hält Euch über alle Tore, Highlights und Randgeschichten zum packenden Final-Kracher auf dem Laufenden.

70. Minute: Die SCF-Profis schwimmen aber weiter. Der eingewechselte Onana köpft einen Eckball von rechts an den Außenpfosten. Puh.

69. Minute: Es wird laut in istanbul, die 11.000 mitgereisten Freiburg-Fans peitschen ihre Mannschaft nochmal inbrünstig an.

66. Minute: Das große Aufbäumen zeichnet sich bei den Breisgauern aktuell nicht wirklich ab, stattdessen überwiegt der Schock. Freiburg ist zwar durchaus bemüht, findet aber keine Lücken, weil die Briten das nun natürlich alles mit großer Selbstverständlichkeit wegverteidigen. Es braucht schnell ein Erfolgserlebnis aus deutscher Sicht.

62. Minute: War das schon die Entscheidung? Julian Schuster stemmt sich jedenfalls gegen die drohende Pleite und wechselt doppelt: Für Höfler und Lienhart kommen Höler und Rosenfelder.

Torschütze Morgan Rogers (r.) und Ollie Watkins freuen sich über das dritte Tor - und den EL-Titel? © Mustafa Alkac/dpa

Morgan Rogers mit dem dritten Tor für Aston Villa

58. Minute: TOR für Aston Villa, Morgan Rogers erhöht auf 3:0. Buendia tanzt Kübler auf links aus und flankt flach in die Mitte, wo Lienhart gegen den Engländer zu spät kommt. Dessen Fußspitze lenkt das Leder in Richtung Tor, Atubolu kann den Einschlag neben dem kurzen Pfosten nicht mehr verhindern.

54. Minute: Ein Tielemans-Freistoß aus dem Mittelfeld segelt über alle Freiburger zu Watkins, der den Ball jedoch nicht mehr kontrolliert bekommt. Glück für die Schuster-Truppe, die sich hinten eindeutig mehr konzentrieren muss, um die Wende einleiten überhaupt noch zu können.

51. Minute: Für den Keeper ist es wohl das letzte Spiel im SCF-Trikot, denn während der Partie ist durchgesickert, dass sich die Freiburger die Dienste von Mio Backhaus sichern und den Bremer mit einer Ablöse im Bereich von 15 Millionen Euro zum Rekord-Transfer machen. Das bedeutet im Umkehrschluss wohl einen Abgang des heutigen Final-Torwarts.

50. Minute: Manzambi kann den Ball an der Mittellinie nicht behaupten, im Gegenzug probiert es Buendia mit dem nächsten Kunstschuss - Atubolu passt auf und fischt das Leder aus der Luft.

48. Minute: Die Engländer bleiben am Drücker und wollen den Sack jetzt offenbar zeitnah komplett zumachen. Watkins und Buendia verzetteln sich aber in einer Kombination vor dem Freiburger Strafraum.

Die zweite Halbzeit zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa läuft

46. Minute: Weiter geht's! Kommt der SCF hier nochmal zurück?

Halbzeit: Eigentlich haben die Breisgauer in Istanbul sehr anständig ins Spiel gefunden und dem Premier-League-Vertreter 40 Minuten ein komplett offenes Duell geliefert, doch ein Geniestreich der Emery-Truppe nach einer Ecke diente als brutaler Wirkungstreffer. Danach wollte Freiburg nur noch zum Pausentee, die Villans ließen das aber nicht zu und zauberten noch das zweite Traumtor in die Maschen. Jetzt wird es für die Mannschaft von Julian Schuster natürlich ganz schwer, aber der Europapokal hat schon Verrückteres gesehen. Mund abputzen und kämpfen, lieber SCF!

Halbzeit: Dann ist Pause, der SC freiburg geht mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine. Ist das bitter gelaufen!

Aston Villa legt sofort nach, SC Freiburg völlig von der Rolle

45. Minute +3: TOR für Aston Villa, Emiliano Buendia trifft traumhaft zum 2:0. Das hatte sich leider abgezeichnet, denn die Freiburger können sich minutenlang nicht befreien, kommen kaum noch in die Zweikämpfe. Im Powerplay bedient McGinn dann seinen argentinischen Kollegen, der die Kugel aus knapp 18 Metern perfekt in den linken Knick schlenzt.

45. Minute +2: Der Treffer hat offenbar gesessen, denn die Breisgauer wirken hinten gerade alles andere als sattelfest. Erneut wird es nach einem Eckball gefährlich, Ginter bekommt die Situation dann doch noch irgendwie entschärft. Aber Villa bleibt dran und will sofort nachlegen.

Keine Chance für Atubolu! Der SCF-Keeper kann den Gegentreffer durch Youri Tielemans (unten) nicht verhindern. © BERK OZKAN / AFP

Youri Tielemans schießt Aston Villa in Führung

41. Minute: TOR für Aston Villa, Youri Tielemans trifft zum 1:0. Nach einer kurzen Eckball-Variante von links schleicht sich der Belgier im Rückraum davon, Rogers flankt punktgenau und die Direktabnahme des Mittelfeldmannes schlägt unten links neben dem chancenlosen Atubolu ein.

39. Minute: Manzambi dribbelt sich stark von links in den Villa-Sechzehner, seine scharfe Hereingabe rauscht dann jedoch an Freund und Feind vorbei ins Seitenaus.

37. Minute: Ein eigener Freistoß fliegt dem SCF fast um die Ohren, im zweiten Anlauf kommt dann noch McGinn an der Strafraumkante zum Schuss, Lienhart steht allerdings genau richtig und blockt ab.

35. Minute: Sekunden später wird Manzambi durchaus hart von Lindelöf gefoult, dieses Mal lässt Letexier die Karte jedoch stecken.

34. Minute: Manzambi fasst sich aus der Distanz ein Herz, der Schuss ist dann aber kein Problem für Emiliano Martinez im Kasten des Premier-League-Vertreters.

Igor Matanovic (vorn) und der SC Freiburg werfen alles rein. © Robert Michael/dpa

30. Minute: Halbe Stunde rum, eine Tendenz zeichnet sich allerdings noch nicht wirklich ab. Aston Villa begann etwas schwungvoller und mit den ersten Chancen, hat seitdem aber keine absolute Dominanz entwickelt - weil der SCF sich hier nach und nach ins Spiel arbeitet. Es deutet sich ein Finale auf Messers Schneide an.

26. Minute: Die Breisgauer verschaffen sich mit einer Ballbesitzphase jetzt auch mal Luft. Kübler steht dann aber nach einem langen Pass aber im Abseits. Das war knapp, eventuell hätte der VAR rangemusst.

21. Minute: Matty Cash langt gegen Grifo hin und hält deutlich drüber - der nächste gelbe Karton. Derweil schiebt Freiburg jetzt etwas höher an, die Höfler-Chance hat der Schuster-Elf offenbar Auftrieb gegeben.

Nicolas Höfler hat die Führung für Freiburg auf dem Fuß

17. Minute: Pech für Freiburg! Nach dem fälligen Freistoß kommt Höfler im Rückraum zum Schuss - knapp rechts vorbei. Da war mehr drin, denn der 36-Jährige war völlig frei.

15. Minute: Buendia fährt den Ellbogen gegen Jan-Niklas Beste aus - und sieht auch eine Gelbe Karte. Kurz wurde es in Istanbul sogar ganz still, denn das Publikum hat dem strengen Letexier offenbar auch einen Platzverweis zugetraut. Das wäre aber definitiv zu hart gewesen.

13. Minute: McGinn schickt Watkins auf die Reise, der findet in der Mitte dann aber keinen Abnehmer. Die Emery-Elf hat hier in der Anfangsphase die Kontrolle übernommen, in den Zweikämpfen präsentieren sich die Breisgauer aber ebenfalls wach und giftig. Trotzdem wird das ein hartes Stück Arbeit für Freiburg, denn die individuelle Klasse der Villans blitzt schon früh hier und da auf.

10. Minute: Rogers probiert es mit einem schicken Schlenzer von der Strafraumkante, Atubolu guckt das Leder aber übers Lattenkreuz.

8. Minute: Auf der einen Seite wird ein kleiner Rempler von Matanovic abgepfiffen, auf der anderen ein leichtes Halten von Watkins. Schiri Letexier fährt hier im Finale bislang eine ganz harte Linie.

5. Minute: Treu hält McGinn an der Mittellinie zu lange fest - und sieht direkt die Gelbe Karte! Kann man als taktisches Foul bewerten, aber trotzdem eine harte Entscheidung und eine frühe Hypothek für den Linksverteidiger der Freiburger.

3. Minute: Kurz darauf ist der Villa-Knipser wieder durch, dann geht aber spät die Fahne hoch.

3. Minute: Die erste gute Chance gehört den Engländern! Nach einem langen Ball kommt Watkins zum Abschluss, Atubolu ist zur Stelle und pariert.

Das Europa-League-Finale zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa läuft!

1. Minute: Der Ball in Istanbul rollt, es kribbelt auf den Rängen! Gelingt dem SCF heute Abend tatsächlich der große Europa-Coup? In rund 90 Minuten steigt entweder die große Party aus deutscher Sicht oder es folgt die große Ernüchterung.

Vor Anpfiff: Die Feierlichkeiten dauern nicht sehr lang, nun laufen schon die Spieler beider Mannschaften ein, ehe die EL-Hymne ertönt.

Vor Anpfiff: Jetzt betreten die Tänzer das Feld in Istanbul und eröffnen das Europa-League-Finale erst einmal mit einer großen Show.

Um dieses Schmuckstück geht es in wenigen Minuten in Istanbul für den SC Freiburg. © Mustafa Alkac/dpa

20.38 Uhr: Sven Hannwald tippt auf einen Freiburger Triumph

Der ehemalige Skispringer Sven Hannawald hat sich extra den Terminkalender freigeräumt und ist heute als langjähriger Freiburg-Fan in Istanbul mit dabei. "Ich hoffe, dass wir uns irgendwie durchwursteln, 2:1 nach Verlängerung", so sein Tipp.

20.34 Uhr: Julian Schuster lässt sich nicht aus der Ruhe bringen

Auch Freiburg-Coach Julian Schuster blickte bei RTL mit Spannung auf das geschichtsträchtige Finale: "Es macht einen so glücklich, all diese Menschen hier zu sehen. Und wenn man auf die Ränge schaut, erkennt man auch den ein oder anderen. Das gibt uns Kraft. (...) Wir hatten denselben Fokus wie jedes Wochenende. Das ist auch ein bisschen die Kunst, den Fokus bei all diesen Rahmenbedingungen auf das Wesentliche zu richten, und das haben wir, glaube ich, gut gemacht." "Es ist die Mannschaft, die mir diese Sicherheit, Überzeugung und Ruhe gibt. Wir haben vor zwei Jahren gesagt, dass wir als Mannschaft unsere Stärken ausspielen und uns weniger am Gegner orientieren wollen. Und jetzt stehen wir nach zwei Jahren hier und werden das auch heute so angehen."

20.28 Uhr: Das sagt Matthias Ginter vor dem Europa-League-Finale

Vor dem Anpfiff gewährte Weltmeister Matthias Ginter am RTL-Mikrofon einen Einblick in seine Gefühlswelt vor dem EL-Finale. "Das bedeutet nicht nur mir viel, sondern auch allen Spielern, den Fans, dem gesamten Verein. Wir freuen uns einfach drauf. (...) Es ist grundsätzlich ganz gut, wenn man eine gewisse Balance hat. Aber ich habe das seit Jahren schon in mir, dass ich, wenn das Spiel losgeht, eine gewisse Wut in mir habe. (...) Ich bin eigentlich realtiv optimistisch. Ich habe ein gutes Gefühl."

20.22 Uhr: Francois Letexier pfeift das Europa-League-Finale zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa

Als Schiedsrichter ist heute Francois Letexier aus Frankreich im Einsatz. Für beide Klubs ist das eine Referee-Premiere, denn der 37-Jährige leitete bislang noch kein Spiel mit Villa- oder Freiburg-Beteiligung. Unterstützt wird Letexier von seinen Assistenten Cyril Mugnier und Mehdi Rahmouni, als Vierter Offizieller fungiert Alejandro Jose Hernandez Hernandez aus Spanien. Jerome Brisard ist der VAR, Willy Delajod sein Assistent.

Francois Letexier pfeift heute das EL-Finale. © Robert Michael/dpa

20.08 Uhr: So beginnt Aston Villa

Unai Emery entscheidet sich für genau die Elf, die Liverpool am Freitag mit 4:2 in die Schranken gewiesen hat. Ein besonderes Augenmerk sollten die Breisgauer auf Goalgetter Ollie Watkins (14 PL-Tore) legen. Dahinter wirbeln Morgan Rogers, Emiliano Buendia und John McGinn - das ist die Bestbesetzung der Truppe aus Birmingham. Nur auf der Sechs muss der spanische Trainer etwas improvisieren, denn mit Amadou Onana und Boubacar Kamara fehlen gleich zwei potenzielle Stammkräfte. Dafür beginnt heute der nominelle Innenverteidiger und ehemalige Man-United-Profi Victor Lindelöf.