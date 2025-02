Europa-League-Eklat! Hunderte Fans liefern sich Schlägerei im Stadion, Schiri reagiert sofort

Die Bereitschaftspolizei zog im Innenraum auf. © Omar Havana/AP/dpa

Nur wenige Minuten nach Anpfiff ist die Partie des belgischen Vereins vor heimischer Kulisse gegen den türkischen Top-Klub am gestrigen Donnerstagabend zwischenzeitlich unterbrochen worden.

Grund hierfür waren Hunderte Anhänger beider Lager, die auf der Tribüne aufeinander losgingen.

Der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer (36) ließ sich daraufhin nicht lange bitten - und schickte die Spieler zusammen mit den Betreuern vom Platz.

In Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, sind üble Tumulte auf den Rängen in Höhe der Mittellinie zu sehen: Personen gehen aufeinander los, liefern sich eine Prügelei. Ordner versuchen indessen, die Situation zu entschärfen und die handfesten Auseinandersetzungen zu beenden.