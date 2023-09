Irre TV-Panne bei RTL+: Deutsche Fußballfans schäumen vor Wut!

Köln - Eigentlich wollten die Fans von Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend lediglich in Ruhe die Auftaktpartien (18.45 Uhr) in der Europa League beziehungsweise Conference League genießen. Doch eine kuriose Panne des Streaming-Dienstes RTL+ verhinderte das - und sorgte für Ärger unter den Zuschauern.