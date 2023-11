Katastrophen-Konferenz: Klopp schäumt vor Wut auf der PK!

Der Schein trügt nicht: Jürgen Klopp (56) ging gesundheitlich angeschlagen in das Europa-League-Spiel- © Thibault Camus/AP/dpa

Doch es nützte alles nichts, Geräusche von draußen, Niederlage im Hinterkopf, Heimflug im Anschluss. Klopp verlor sichtbar den Faden, doch er musste da durch, ganz der Profi halt.

Zumindest bis Klopps vorletztem Satz. Danach platzte die angestaute Wut über die chaotischen Zustände der PK aus ihm heraus!

"Who had the idea to do the press conference here?! WOW!" Oder ganz frei auf Deutsch übersetzt: "Wer zur Hölle kam auf die bekloppte Idee, ausgerechnet in einem Zelt eine Pressekonferenz anzusetzen?"

Und als hätte es noch einer Bestätigung bedurft, trommelten die Toulouse-Fans just in diesem Moment lauter und doller als zuvor. Selbst der Pressesprecherin verschlug ein für einen langen Moment die Sprache. Jeder wusste, dass das kein würdiger Ort für eine offizielle Veranstaltung war.