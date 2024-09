UEFA schreibt es vor: Europa-League-Team muss 220 Meter mit dem Bus anreisen!

Eine Regel der UEFA führt zu skurrilen Szenen: Anstatt zu Fuß müssen die Fußballer des FK Bodø/Glimt eine Strecke von 220 Metern mit dem Bus absolvieren.

Von Aliena Rein

Bodø (Norwegen) - Wenn der norwegische Meister FK Bodø/Glimt Spiele in der heimischen Liga bestreitet, kommen viele Spieler zu Fuß. Im Europapokal schreibt die UEFA aber vor, dass die Anreise zum Stadion per Bus erfolgen muss - und so nimmt das Team eine Busfahrt von sage und schreibe 30 Sekunden auf sich!

Die Spieler des FK Bodø/Glimt ließen sich von ihrer kuriosen Anreise nicht irritieren und feierten gegen den FC Porto einen Auftakt-Sieg in der Europa League. © Mats Torbergsen/NTB/AFP Absurd, absurder, UEFA-Regeln! Vor den Europa-League-Heimspielen des FK Bodø/Glimt nimmt in Nordnorwegen kurzfristig die wohl kürzeste Buslinie der Welt ihren Dienst auf. So sieht das Ganze dann aus: Um 17.05 Uhr verließ der Mannschaftsbus am gestrigen Mittwoch vor der Partie gegen den FC Porto den Parkplatz der Regionalverwaltung, zu dem die Kicker entweder zu Fuß oder mit dem Auto angereist waren.

Um 17.06 Uhr hielt er dann satte 220 Meter weiter nördlich wieder an und ließ die 23 Spieler sowie die Offiziellen des norwegischen Teams aussteigen. Der Grund für das Theater: "Die UEFA will, dass wir gemeinsam anreisen. Also machen wir das so", sagte Manager Truls Bjerke (42) gegenüber dem norwegischen NRK. Für die TV-Anstalten soll es bei UEFA-Spielen Bilder geben, wie die Mannschaften aus den Teambussen aussteigen.

Europa League: Spieler vom FK Bodø/Glimt stören sich nicht weiter an absurder Anreise