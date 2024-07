06.07.2024 19:34 Fanmeilen in Berlin nach Unwetter wieder geöffnet

Tausende wollen die EM-Partien am Samstag in Berlin schauen. Das Wetter spielt in der Hauptstadt zunächst nicht mit. Nun haben die Fanmeilen wieder geöffnet.

Berlin - Tausende wollen die EM-Partien am Samstag in Berlin gemeinsam schauen. Doch das Wetter spielte in der Hauptstadt erst einmal nicht mit. Nun haben die Fanmeilen wieder geöffnet. Die Fanmeilen in Berlin fielen am Samstag zunächst dem Wetter zum Opfer. © Christoph Soeder/dpa Die Berliner EM-Fanzonen am Brandenburger Tor und Reichstag sind wieder geöffnet. "Die starken Sturmböen und potenziellen Gewitter sind über Berlin hinweggezogen und die Wetterlage hat sich deutlich entspannt", teilten die Verantwortlichen rund zwei Stunden vor dem EM-Viertelfinale der Türkei gegen die Niederlande um 21 Uhr mit. Zunächst waren die riesigen Fanzonen rund um die Berliner Wahrzeichen am frühen Abend "aufgrund aufziehender Unwetter und Sturmböen" temporär geschlossen und geräumt worden. Besucher wurden aufgefordert, sich in Richtung Hauptbahnhof in sichere Bereiche zu begeben und "keinesfalls in den Tiergarten zu gehen". Fußball-Europameisterschaft 2024 Nach doppelter EM-Enttäuschung: Nationalspieler lüftet süßes Geheimnis Am Nachmittag hatten sich Tausende türkische und niederländische Fans getroffen, um in gesonderten Gruppen Richtung Olympiastadion zu marschieren. Dabei war es nach Polizeiangaben zunächst nicht zu Zwischenfällen gekommen. Während des Fanmarschs türkischer Anhänger wurde laut Polizei allerdings massiv der sogenannte Wolfsgruß gezeigt. Einsatzkräfte beendeten den Zug deswegen. Nicht nur die bekannten Hotspots, sondern auch zahlreiche andere Anlaufstellen müssten angesichts der großen türkischen Community in Berlin abgesichert werden. Erstmeldung um 18.18 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 19.34 Uhr.

Titelfoto: Christoph Soeder/dpa