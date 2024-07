"Ausländer raus"-Rufe, Jubel-Eklat, Münzwurf: Türkei-Sieg gegen Österreich wird zum Skandalspiel

Doch damit nicht genug! Vor der Partie hatten Anhänger der österreichischen Nationalmannschaft für einen weiteren Eklat gesorgt - und das mit rassistischen Gesängen.

Während einer Übertragung des Schweizer Fernsehens SRF grölten Fans in der Leipziger Innenstadt zur Melodie des Lieds "L'amour toujours" die Parole "Deutschland den Deutschen".

Unrühmliche Bekanntheit erlangte die rassistische Parole durch einen Clip von der beliebten Urlaubsinsel Sylt. Junge Menschen hatten den Song des italienischen DJs umgedichtet, sich daraus einen Spaß gemacht - damit den Verfassungsschutz auf den Plan gerufen.

Gespielt wurde übrigens auch noch: Die Türkei konnte sich im Spiel am gestrigen Dienstagabend in Leipzig mit 2:1 (1:0) durchsetzen. Merih Demiral traf bereits nach 57 Sekunden sowie in der 59. Minute - das schnellste Tor in der K.-o.-Runde einer Europameisterschaft. Den Anschlusstreffer erzielte Michael Gregoritsch (66.).

In der nächsten Runde treffen die Türken am Samstag auf die Niederländer, spielen im Berliner Olympiastadion um den Einzug ins Halbfinale.