Bei EM-Duell zwischen Polen und Niederlande: Ex-Bundesliga-Star macht den "Capo"

Hamburg - Mittendrin, statt nur dabei war am Sonntag Ex- Bundesliga -Star Slawomir Peszko (39)! Der ehemalige polnische Nationalspieler hat seine Nation im Hamburger Volkspark lautstark angefeuert - und griff dabei kurzerhand sogar selbst zum Megafon.

Denn der ehemalige Offensivspieler des 1. FC Köln hat es sich beim EM -Auftakt seiner Nation - im Gegensatz zu vielen seiner Ex-Kollegen - nicht etwa in einer der zahlreichen VIP-Logen bequem gemacht.

Slawomir Peszko (39) lief in insgesamt 90 Pflichtspielen für den 1. FC Köln auf, hier im Zweikampf mit Nicolas Höfler (34) vom SC Freiburg im Jahr 2015. © Patrick Seeger/dpa

Sein Einsatz half allerdings am Ende nichts: Nachdem die polnische Auswahl früh durch Adam Buksa (16.) in Führung gegangen war, drehte die Niederlande durch Liverpool-Star Cody Gakpo (29.) und Wolfsburg-Angreifer Wout Weghorst (83.) die Partie und siegte am Ende mit 1:2.

Für den 1. FC Köln lief Peszko zwischen 2010 und 2015 in 90 Pflichtspielen auf. Dabei gelangen ihm fünf Tore und 21 Vorlagen.

Zudem trug der schnelle Linksaußen 44 Mal das Trikot seines Heimatlandes und erzielte zwei Treffer. Darüber hinaus war er sowohl bei der EM 2016 als auch der WM 2018 Teil des polnischen Nationalkaders.