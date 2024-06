Berliner Fanmeile eröffnet: Das müsst Ihr beim Besuch beachten

Die Berliner Fanmeile ist am Mittwochabend mit einem Konzert eröffnet worden. © Christophe Gateau/dpa

Die offiziellen UEFA-Fanmeilen in Städten wie Berlin, Hamburg, Köln und München rechnen mit großem Andrang. Welche Regeln gelten für Fans beim Public Viewing? Ein Überblick.

Taschen sind grundsätzlich erlaubt, darunter Bauchtaschen, Jutebeutel oder Rücksäcke, die nicht größer sind als ein DIN-A4-Format. In Hamburg können laut Angaben der Veranstalter sogar Taschen bis zu einer Größe von A3 mitgenommen werden.

Die Veranstalter im Olympiapark in München raten aber dazu, Rucksäcke und Co. einfach zu Hause zu lassen. In Berlin können Fans eigenes Essen mitbringen, solange es in die kleinen Taschen passt.

Auch beim Thema Getränke gelten in den Städten teils spezielle Regeln. Gleich ist aber bislang: Alkohol und Glasflaschen dürfen nicht mitgebracht werden. Je nach Stadt können Fans in Plastikbehältern nicht-alkoholische Getränke wie Wasser oder Softdrinks einpacken, allerdings nur in bestimmten Mengen.